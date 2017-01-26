У телеканала «Эспрессо» в ближайшее время может появиться новый совладелец. Такую информацию «Украинской правде» озвучил народный депутат из фракции «Народный фронт» и основатель канала Николай Княжицкий.

Господин Княжицкий в своём комментарии отметил, что в настоящее время соглашений о продаже не заключено, но переговоры идут, и этого никто не скрывает.

Источники «Украинской правды» во фракции «Народный фронт» уточнили, что речь идёт о продаже части телеканала. Таким образом, Княжицкий намеревается остаться младшим партнёром в проекте «Эспрессо», чтобы и дальше продолжить руководить каналом. Впрочем, издание не уточняет, кто же станет новым инвестором «Эспрессо».

Информация о планах продать телеканал «Эспрессо» появлялась в СМИ и ранее. В частности, Николай Княжицький в интервью Mediasat уже озвучивал подобную информацию.

«Фактически «Эспрессо» уже сейчас вышел на самоокупаемость. Да, нет денег на быстрое и бурное развитие. Канал по-прежнему продолжает находиться в моей квартире, и не может позволить себе новый офис. Но продать мы его можем уже сейчас со значительной прибылью. Такие предложения поступают постоянно, и мы их обдумываем. Если продадим, то не только вернем инвестиции, но и хорошо заработаем», – рассказывал Княжицкий корреспонденту Mediasat.

Напомним, 1 февраля телеканал «Эспрессо» меняет технические параметры вещания со спутника Astra-4A (4,8 гр.в.д.).