Телеком-оператор Vega заявил о захвате офиса в Донецке

Телекоммуникационная группа Vega – один из крупнейших представителей украинского рынка фиксированной связи, заявила о захвате донецкого офиса компании неизвестными лицами.

«23 января в офис компании Vega (ЧАО «Фарлеп-Инвест») в Донецке вошли неизвестные вооруженные люди. Они опломбировали оборудование, и вынудили персонал покинуть помещение. Таким образом, компания временно утратила возможность управления оборудованием на неконтролируемой территории», – говорится в информационном сообщении, опубликованном на официальном сайте группы.

По состоянию на 16:00 23 января телеком-оператор технически не может управлять своими активами и информацией на неподконтрольной Украине территории. В связи с этим Vega уже обратилась в правоохранительные органы Украины с соответствующим заявлением.

Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в 2008 году в результате ребрендинга группы компаний «Фарлеп-Оптима», состоящей из крупнейших телекоммуникационных групп «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», «IP Telecom», «Матрица», «Вилком» и многих других.

На сегодняшний день Vega присутствует в 159 населенных пунктах 22 областей Украины. Компания владеет сетями с национальным покрытием и занимает лидирующие позиции на рынке фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети интернет и передачи данных.

Напомним, в мае прошлого года управление телеком-оператором «ММДС Украина» было передано компании Vega. Позже Vega заявила о намерении принять участие в грядущем 4G-тендере.