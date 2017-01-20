Видео «для взрослых» и пиратский контент «прячут» на YouTube. В материале, опубликованном изданием TorrentFreak, говорится о том, что пираты используют услуги платформы по размещению видео для хранения своего контента.

Правила YouTube запрещают размещение контента сексуального содержания и пиратских видео – это означает, что ни одно из таких видео не должно быть доступно на платформе. Однако, многим пиратам удалось найти способ, позволяющий обходить данное ограничение, что даёт им возможность пользоваться услугами надёжного видео-хостинга от Google без угрозы удаления размещённых материалов.

Специальная программа Content-ID от YouTube сканирует размещённые видеоролики, сравнивая их с другими образцами, дабы проверить, не содержат ли они контент, защищённый авторским правом. Помимо этого, платформа также принимает жалобы от пользователей и сотрудников компаний на нарушение прав, дабы выявлять проблемный видео-контент. Однако, пираты научились обходить всё это, загружая видео, но не внося его в публичные списки, что, впрочем, не мешает им встраивать ссылки на размещённый контент на своих собственных сайтах. Это означает, что данный контент будет поступать к пользователям непосредственно с серверов Google, однако, не будет виден на платформе YouTube, её администраторам или программе Content-ID.

Благодаря возможности размещения ссылки на воспроизведение видео на сторонних сайтах пираты по-прежнему могут размещать их на своих собственных страницах, получая от этого трафик и источник доходов. Однако, им не приходится платить за услуги хостинга для размещения видео, используя вместо этого надёжную службу YouTube.

В публичном отчёте о прозрачности от компании Google говорится, что последняя получает десятки тысяч жалоб на людей, использующих домен GoogleVideo.com, через который пользователи получают возможность смотреть пиратское видео на YouTube.