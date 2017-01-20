ПОДЕЛИТЬСЯ
youtube

Видео «для взрослых» и пиратский контент «прячут» на YouTube. В материале, опубликованном изданием TorrentFreak, говорится о том, что пираты используют услуги платформы по размещению видео для хранения своего контента.

Правила YouTube запрещают размещение контента сексуального содержания и пиратских видео – это означает, что ни одно из таких видео не должно быть доступно на платформе. Однако, многим пиратам удалось найти способ, позволяющий обходить данное ограничение, что даёт им возможность пользоваться услугами надёжного видео-хостинга от Google без угрозы удаления размещённых материалов.

Специальная программа Content-ID от YouTube сканирует размещённые видеоролики, сравнивая их с другими образцами, дабы проверить, не содержат ли они контент, защищённый авторским правом. Помимо этого, платформа также принимает жалобы от пользователей и сотрудников компаний на нарушение прав, дабы выявлять проблемный видео-контент. Однако, пираты научились обходить всё это, загружая видео, но не внося его в публичные списки, что, впрочем, не мешает им встраивать ссылки на размещённый контент на своих собственных сайтах. Это означает, что данный контент будет поступать к пользователям непосредственно с серверов Google, однако, не будет виден на платформе YouTube, её администраторам или программе Content-ID.

Благодаря возможности размещения ссылки на воспроизведение видео на сторонних сайтах пираты по-прежнему могут размещать их на своих собственных страницах, получая от этого трафик и источник доходов. Однако, им не приходится платить за услуги хостинга для размещения видео, используя вместо этого надёжную службу YouTube.

В публичном отчёте о прозрачности от компании Google говорится, что последняя получает десятки тысяч жалоб на людей, использующих домен GoogleVideo.com, через который пользователи получают возможность смотреть пиратское видео на YouTube.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияВ Украине официально зарегистрировали Национальную общественную телерадиокомпанию
Следующая публикация«Вечная» блокировка за год существенно сократила посещаемость Rutracker
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА