Результаты работы Netflix оказались лучше, чем прогнозировало руководство компании (а также большинство аналитиков с Уолл-стрит): в период с октября по декабрь 2016 года абонентская база платформы выросла более чем на 5,8 подписчиков.

Прибыльность акций службы потокового телевидения из Лос-Гатоса, штат Калифорния, по итогам четвёртого квартала также превысила все ожидания – скорректированный показатель прибыльности акций составил 15 центов, а чистая прибыль – 67 миллионов долларов. Аналитики Уолл-Стрит, согласно данным агентства S&P Global Market Intelligence, ожидали, что скорректированный показатель прибыльности акций составит 13 центов, а чистый доход – 58 миллионов долларов.

Инвесторы были впечатлены, что привело к небывалым показателям роста акций службы Net TV. Стоимость акций выросла более чем на 8% — до отметки в 144,80 доллара за штуку — после закрытия торгов в среду, через день после достижения нового внутридневного максимума – 135,40 доллара. На момент закрытия торгов в среду рост составил 0,28% — до отметки в 133,26 доллара.

Общий доход Netflix достиг отметки в 2,48 миллиарда долларов, включая 2,35 миллиарда долларов «потокового дохода» – при прогнозах аналитиков 2,5 миллиарда долларов. По итогам всего года Netflix получил глобальный потоковый доход в размере 8,3 миллиарда долларов – на 35% выше, чем в 2015 году.

За последние три месяца 2016 года число новых подписчиков платных услуг Netflix в США составило 1,43 миллиона человек, превысив таким образом прогнозируемый показатель в 1,15 миллиона. За аналогичный период предыдущего года компания увеличила свою абонентскую базу в США на 1,15 миллиона подписчиков. Если говорить о росте числа абонентов компании на международных рынках, то здесь абонентская база платформы увеличилась на 4,39 миллиона – при прогнозируемых показателях роста в 3,35 миллиона подписчиков платных услуг. Годом ранее рост числа международных подписчиков составил 3,49 миллиона.

На протяжении последнего квартала минувшего года пользователям Netflix по всему миру был представлен целый ряд оригинальных проектов, включая такие мощные релизы, как «Нарки», «Люк Кейдж», «Корона» и «Девочки Гилмор», — заявил руководитель отдела контента компании Тед Сарандос во время прошедшей в среду телефонной конференции с аналитиками. А новый португалоязычный сериал «3%», снятый в Бразилии, показал прекрасные результаты, ещё более «приблизил платформу к зрителю» в странах Латинской Америки, а также привлёк внимание аудитории в США, — заявил Сарандос.

В целом, число пользователей платных услуг Netflix во всём мире в настоящее время составляет 89,09 миллиона, а добавив в общей сложности более 7 миллионов подписчиков на протяжении квартала, платформа смогла нарастить количество своих пользователей во всём мире до отметки в 93,8 миллиона (эта цифра также учитывает подписчиков, использующих услугу в тестовом режиме, в течение промо-периода без внесения месячной абонплаты). В целом число пользователей услуг Netflix во всём мире выросло на 19 миллионов, в то время как в 2015 году этот показатель составил 17,4 миллиона.

Период с октября по декабрь прошлого года совпал по времени с десятилетием деятельности Netflix на рынке услуг потокового видео (напомним – до того она занималась прокатом DVD-дисков), а также привёл к небывалому чистому приросту аудитории, — говорится в пресс-релизе компании.

Если говорить о прогнозах руководства Netflix на период с января по март 2017 года, то в компании ожидают чистый квартальный прирост пользователей на уровне 5,2 миллиона – для сравнения рост числа абонентов Netflix в первом квартале 2016 года составил 6,7 миллиона.

Генеральный директор компании Рид Хастингз описывает квартальный рост числа абонентов Netflix как «скачкообразный» — его показатели зависят от запуска трансляции на платформе определённых фильмов и программ. «Однако, общая картина на удивление стабильна», — заявил он. – «У нас есть грандиозный квартал – такой, как четвёртый, (и) этот квартал, он отличается немного меньшими показателями. Называйте это огромным скачком в интересе к интернет-телевидению».

Успехи компании Netflix не стали большим сюрпризом для аналитика BTIG Рича Гринфильда, который во вторник в своей записке для инвесторов скорректировал в сторону увеличения свои прогнозы относительно глобального роста Netflix в 2017 году до 18,8 миллиона новых подписчиков (вместо 15,9 миллиона), а также увеличил целевую цену акций с 130 до 170 долларов.

«Расходы пользователей на подписку на контент Netflix», — пишет он – «Ускоряют валовую прибыль по всему миру и снижают отток клиентов».

С этим соглашается инвестиционный аналитик компании CFRA Research Туна Амоби, оставивший в своей записке для инвесторов (подгоовленной в среду, после публикации компанией информации о доходах) на прежнем уровне покупательский рейтинг компании но повысивший 12-месячную целевую цену акций на 20 долларов – до отметки в 155 долларов за штуку. «Netflix продолжит активное развитие на международном рынке в 2017 году, а его прибыльность будет всё более устойчивой», — заявил он, — «Чему будет способствовать изменение в глобальном ценообразовании и рост числа подписчиков».