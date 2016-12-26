Как многим, наверное, известно, с 1 января 2017 года телевизионный рынок Украины ожидают большие перемены. Вступает в силу Закон №3504 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)», в корне меняющий принцип взаимоотношений между производителями контента и провайдерами – то есть, компаниями, которые доставляют этот самый контент непосредственно его конечным потребителям – зрительской аудитории.

Напомним суть этих перемен: если до сих пор провайдеры были обязаны транслировать в своих сетях все телеканалы, входящие в так называемую «Универсальную программную услугу» (то есть все вещающие в данном регионе аналоговые телеканалы, а также цифровые каналы, вещающие в стандарте DVB-T2), не платя за это им ничего (или какую-то чисто символическую сумму), то теперь платить придётся практически за всё. Универсальная программная услуга изрядно похудела – теперь в неё входят исключительно теле- и радиоканалы, входящие в систему создаваемого Общественного вещания Украины, а также каналы, принадлежащие государству. Все же остальные каналы – в том числе общенациональные сети – отныне не являются обязательными для присутствия в сетях провайдеров. То есть, провайдеры услуг платного телевидения смогут сами решать, что им транслировать, а что нет – с учётом рейтингов и пожелания своих абонентов. Транслировать по факту заключения договоров и при условии перечисления каналу платы за право ретранслировать её контент в своей сети или у себя на платформе.

Таким образом, время халявы подходит к концу, а украинское телевидение худо-бедно начинает двигаться к цивилизованным бизнес-моделям, принятым на Западе. Впрочем, на этом пути не всё так гладко, как того хотелось бы: рынок только учится играть по новым правилам, и некоторые игроки пытаются трактовать их по-своему, создавая определённые неудобства для остальных. Именно этому и была посвящена пресс-конференция «Паритет для всех: первый шаг к построению цивилизованных отношений телеком- и медиа-индустрии», организованная ассоциацией «Телекомпалата Украины» прошедшая 22-го декабря в помещении информагентства «Интерфакс-Украина».

В своём вступительном слове глава совета ассоциации «Телекомпалата Украины» Татьяна Попова отметила, что, безусловно, принцип, заложенный в новом законе, в целом соответствует подобным нормам, прописанным в директивах и законодательной базе Евросоюза. Однако в тех же директивах также заложен принцип декларативной регистрации компаний, предоставляющих услуги доступа к телеканалам, а в нашем законодательстве до сих пор сохраняется норма, предусматривающая обязательную регистрацию кабельных операторов и прочих провайдеров программной услуги. Это, на взгляд Татьяны Поповой не совсем правильно: ведь если мы переходим на европейские принципы взаимоотношений между операторами и телеканалами, то, видимо, следовало бы также отказаться и от лицензирования операторов.

Также, по мнению Татьяны Поповой, для успешной реализации новых принципов следует отключить по всей стране аналоговый сигнал, а также закодировать сигнал телеканалов на спутнике, чтобы все, кто работает на рынке, оказались в равных условиях. Поскольку по состоянию на сегодняшний день ни первое, ни второе не сделано, то операторы программной услуги пребывают в наиболее неравных условиях в сравнении с другими источниками телевизионного контента.

Кроме того, как отметила Татьяна Попова, по состоянию на сегодняшний день медиа-группы, в общем-то, уже объявили о том, сколько они желают получать денег за трансляцию своих каналов, но при этом навязывают операторам пакетный принцип их покупки. То есть, каждая медиа-группа хочет, чтобы оператор, желающий с ней работать, транслировал в своём базовом предложении абсолютно все телеканалы, представляемые группой. С одной стороны, такой подход можно считать не совсем корректным, а с другой – для кого-то это может быть недопустимо с технологической точки зрения. Ибо далеко не каждый оператор – в особенности, если речь идёт о тех, которые всё ещё раздают аналоговый сигнал – может найти у себя в сети нужный ресурс, необходимый для трансляции не особо востребованных зрителем каналов, продаваемый в качестве нагрузки к рейтинговым. Поэтому операторы должны обладать правом выбора и возможностью «разбивки» пакетов.

Кроме того, система платного телевидения предусматривает наличие жёсткого контроля. А это значит, отметила Татьяна Попова, что медиа-группы должны уже сегодня позаботиться о борьбе с такими явлениями, как андеррепортинг (или же – сокрытие операторами истинного числа своих абонентов), пиратство и кардшаринг. Иначе, опять же, законопослушные операторы, заключающие сегодня договора и готовые платить каналам деньги, окажутся в совершенно неравных условиях с теми, кто откровенно пиратствует или работает по различным «серым» схемам.

Ну и, разумеется, ассоциации хотелось бы видеть соблюдение принципов технической нейтральности с точки зрения подходов к различным типам платформ. Однако, в этой сфере, по словам Татьяны Поповой, сегодня кроется одна из серьёзных проблем для реализации новых принципов законодательства и обеспечения здоровой конкуренции на рынке. Ибо ценовая политика, озвученная на сегодняшний день медиа-группами, ставит различные типы платформ в неравные условия. Операторам, предоставляющим услуги ОТТ, телеканалы выставляют более высокие цены, чем традиционным кабельным компаниям. В ассоциации же считают, что, если говорить о «линейной составляющей» таких платформ (то есть, о простой трансляции на них телеканалов), базовая цена должна быть одинаковой для всех платформ – вне зависимости от используемых ими технологий.

Как известно, ОТТ является самой современной и самой инновационной на сегодняшний день системой многоканального телевидения, которая способна предоставлять своим абонентам обслуживание и функции, недоступные её предшественникам – стандартным кабельным сетям и сетям IPTV. И главное её преимущество состоит в том, что она не привязана к какой-либо сети – для доступа к ней абоненту необходимо лишь иметь подключение к Интернету (проводному или беспроводному) на достаточной скорости, а также подходящее устройство, способное подключаться к Интернету. Это может быть смарт-телевизор, персональный компьютер, планшет или смартфон. В результате абонент получает те же услуги, которые он получает и от любого другого провайдера.

«По сути, мы делаем одно и то же дело, – отметил представитель компании Тринити Телеком Александр Резунов. – Однако находимся в неравных условиях с другими типам платформ. Нашей услугой пользуются, в основном, абоненты тех провайдеров, которые не смогли обеспечить конечному пользователю услугу нормального уровня. То есть, нашей услугой априори будет пользоваться тот абонент, чей провайдер не даёт нормального сервиса. В итоге мы этот пробел восполняем, предоставляем конечному пользователю свой сервис, но должны за всё это платить правообладателю больше».

Мысль, начатую Александром Резуновым, продолжил Андрей Колодюк, представляющий компанию «Divan TV», начавшую свою работу в 2012 году и являющуюся, по сути, первым в истории Украины ОТТ-провайдером. Сегодня компания «Divan TV» работает в 200 странах, предоставляя своим абонентам доступ к различным телеканалам, среди которых немалую долю занимают каналы украинские.

Помимо всего прочего, «Divan TV» стал первым украинским провайдером, который ещё два года тому начал платить украинским медиа-группам за их контент. По словам Андрея Колодюка, руководство компании уже давно не в восторге от той ситуации, что, в то время, как они платили за контент, большинство из их коллег получали этот же контент бесплатно. Однако до сих пор прочие игроки рынка ссылались на то, что им это позволяло существовавшее на то время законодательство. Мол, изменится закон – начнём платить. И вот закон изменился, компания «Divan TV» готова продлить договора с медиагруппами – уже в соответствии с, казалось бы, равными для всех условиями. Да не тут то было: условия снова оказываются неравными! Медиа-группы отказываются заключать договора с «Divan TV» на выгодных ей условиях, прописанных в опубликованной ею публичной оферте. В место этого они предлагают совершенно другие условия. А именно – согласно прайсам, выставленным медиа-группами, компании «Divan TV» предлагается платить за интересующие её каналы совокупно на 20 гривен больше, чем будут платить операторы традиционных кабельных сетей. А это означает, что в такой ситуации компания «Divan TV» должна будет поднять цены на все пакеты для своих абонентам на те же 20 гривен. А конечному пользователю, как отметил Андрей Колодюк, нет дела до особенностей технологии. Он не будет вникать в то, как что работает и как что называется. Ему важно, чтобы на экране его телевизора был интересующий его контент. А каким образом, через какие «коробочки» и линии связи он туда попадает – разбираться он не станет. И поэтому конечный пользователь просто задаст вопрос о том, почему у этого оператора цены на 20 гривен выше, чем у конкурента. И, в конечном итоге, уйдёт к конкуренту.

Таким образом, отметил Андрей Колодюк, если в итоге возобладает такое неравенство, то на рынке возникнет ситуация, когда у разных игроков будут совершенно разные вводные. И это приведёт к хаосу. Ведь, как заявил Андрей Колодюк, в случае равенства условий для всех ситуация является более-менее предсказуемой. Но когда медиа-группы просят с ОТТ-платформ больше денег за свой контент, никак при этом не обосновывая разницу с экономической точки зрения или в привязке к его себестоимости, это можно называть необоснованными желаниями. А если у медиа-группы возникает одно необоснованное желание – можно вполне ожидать и других столь же необоснованных «хотелок». Ибо если сегодня медиа-группа просит у платформы «Divan TV» большие деньги лишь потому, что они – «другие», кто может дать гарантию того, что через месяц та же медиа-группа, основываясь исключительно на простом желании, не поднимет цену на свой контент ещё в несколько раз?

Более того, Андрей Колодюк отметил ещё один важный момент. Не секрет, что многие медиа-группы уже озвучили своё желание сделать скидку в 50% для операторов, работающих на территории Донецкой и Луганской области. То есть, в зоне проведения АТО и прилегающих к ней районах. Однако компания «Divan TV» ведь также имеет абонентов в этом регионе. И не только там. Универсальность Интернета позволяет смотреть контент «Divan TV» и на временно оккупированной территории – то есть, в неподконтрольных районах Донбасса и в Крыму, да и не только там – в той же России, и ещё в двух сотнях стран мира. То есть, компания выполняет важную социальную и информационную роль. Но, опять же, оказывается в неравных условиях с конкурентами в случае с зоной АТО, да и жителям неподконтрольных территорий и зарубежных стран сложно будет объяснить, почему отныне им придётся платить больше за право смотреть украинские телеканалы. А это ведь уже – вопрос информационной безопасности страны и присутствия украинской позиции на международном уровне.

Также Андрей Колодюк указал на некоторые различия между медиа-группами. Есть медиа-группы, имеющие в своём «портфеле» международные версии некоторых из своих каналов, другие же также являются представителями каналов третьих сторон. Однако, в настоящее время какого-то взаимопонимания компании «Divan TV» удалось достичь лишь с одной из групп. При этом 1 января – «время икс» – приближается, а договора, несмотря на сильное желание компании, ни с кем не заключены. По словам Андрея Колодюка, «Divan TV» никого не планирует отключать либо шантажировать возможностью отключения, а лишь пытается донести до медиа-групп своё желание и дальше продолжать работать в правовом поле и свою позицию относительно принципов такой работы, а также равных правил игры для всех участников рынка.

Присутствовавший на пресс-конференции юрист Василий Тарнавский, представлявший компанию АО А.ДВА.КА, отметил, что усматривает в действиях медиа-групп признаки недобросовестной конкуренции, которые выражаются, во-первых, в создании искусственных препятствий работе одних участников рынка, а во-вторых – в предоставлении неправомерных преимуществ другим участникам того же рынка. А это, в свою очередь, препятствует нормальному развитию рынка, внедрению инновационных проектов и многому другому.

По словам Василия Тарнавского, Антимонопольный комитет Украины уже усмотрел во всём этом нарушения и указал на то, что установка для ОТТ-провайдеров цен, примерно в 6-10 раз превышающих цены, предложенные кабельщикам, является несправедливой. Ибо в законе чётко указано, что все должны пребывать в равных условиях. Также, по мнению Василия Тарнавского, своё слово должен сказать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, в функции которого также входит содействие развитию конкурентной среды на рынке. В итоге нарушители должны понести ответственность, а какую – это, по словам юриста, должны решить государственные органы.

Андрей Колодюк, представляющий компанию «Divan TV», указал на ещё один аспект проблемы. По закону провайдер может либо заключить договор и показывать его, либо не заключить и не показывать. И вот, по мнению руководства «Divan TV», если платформа желает заключить договора со всеми четырьмя ведущими медиа-группами страны (а она имеет такое желание), никакая из медиа-групп не должна иметь права ей в этом отказать лишь на основании того, что ей этот провайдер просто не нравится или её не радует позиция провайдера, высказываемая на пресс-конференциях. Однако, по словам руководителя платформы, сегодня такая вероятность есть. Существует также вероятность того, что кто-то из медиа-групп будет тянуть время, переносить сроки переговоров, чтобы 1 января обвинить платформу «Divan TV» в пиратстве. И платформа, которая вот уже на протяжении пяти лет активно борется с пиратством, окажется в весьма неловкой для себя ситуации. Поэтому сегодня руководство платформы и стремится чётко и ясно артикулировать своё желание эти самые договора заключить.

Татьяна Попова, в свою очередь, высказала свои опасения по поводу того, что вся эта неопределённость в итоге может привести к массовому оттоку зрителей платных сетей и платформ многоканального телевидения на другие платформы – на тот же спутник, где пока нет чёткой уверенности в том, что сигнал ведущих медиа-групп будет закодирован (есть только обещания без каких-либо гарантий). Или же зритель уйдёт на эфирное телевидение (в особенности, если опять будет отложен срок отключения аналога).

Александр Резунов со своей стороны отметил, что данная ситуация может затормозить развитие отрасли, а то и вовсе развернуть его вспять. Ведь ОТТ активно внедряют различные инновационные решения, дополнительные «фишки» в виде возможности смотреть передачи со сдвигом во времени, в записи, создание библиотек и так далее. Но ведь на развитие этих функций компаниям требуются дополнительные средства, а откуда их брать, если им же приходится тратить на контент больше, чем конкурентам, использующим технологии из прошлого.

Впрочем, Андрей Колодюк и Татьяна Попова поспешили уточнить позицию: речь идёт, в первую очередь, по созданию равных условий для базового предложения. То есть – цена простой линейной трансляции канала на ОТТ-платформе и того же канала – в сети кабельного оператора должна быть равной. А дальше уже сам оператор ОТТ-платформы должен иметь право выбирать – какие дополнительные функции (разумеется, за дополнительную плату) он желает включать для того или иного телеканала.

Андрей Колодюк также отметил, что, согласно данным, которыми располагает компания «Divan TV», так уж сложилось, что, по состоянию на сегодняшний день, компания не имеет абонентов, потребляющих её контента на планшетах или персональных компьютерах. Её аудитория – это владельцы смарт-телевизоров. Которых в Украине – где-то полтора миллиона штук. То есть, теоретически, да – потенциальная аудитория платформы кажется неограниченной, однако практически при ближайшем рассмотрении выходит, что в Украине она сужается до полутора миллионов домохозяйств. При этом, в отличие от тех же кабельных провайдеров, компания «Divan TV», как и все прочие ОТТ-провайдеры, не может субсидировать свою «телевизионную» составляющую за счёт услуг предоставления доступа в Интернет или телефонии. Ибо основной и единственной формой деятельности ОТТ-платформы является предоставление доступа к телепрограммам, другой деятельности у платформы нет и быть не может. Также Андрей Колодюк упомянул тот факт, что компании приходится делать отчисления в размере 5-15% с каждого абонента компаниям в виде роялти, выпускающим смарт-телевизоры, за право использования приложения на Appstore. А на Apple TV, где «Divan TV» появится уже в ближайшие дни, отчисления вообще составляют 30%. Этим ОТТ отличается от прочих платформ, которым не надо делать такие отчисления. И как же компании работать в столь неравных условиях? При этом, как отметил Андрей Колодюк, в Украине уже не первый год работают по непонятным схемам международные пиратские платформы, которые ни копейки не платят медиа-группам. Компания «Divan TV» неоднократно обращалась к этим самым медиа-группам с простым вопросом – почему они с ними не судятся? Однако, чёткого и вразумительного ответа на этот вопрос компания пока так и не получила.

Впрочем, в «Divan TV», «Тринити Телеком» и ассоциации «Телекомпалата Украины» всё же настроены на лучшее и надеются на то, что за оставшуюся до конца года неделю с медиа-группами всё же удастся договориться на приемлемых для всех сторон условиях, и зритель не останется без любимых каналов ни в новогоднюю ночь, ни в последующие за ней дни.