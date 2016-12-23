В альянсе Streaming Video Alliance, представляющим собой международный форум, объединивший ведущие компании, работающие в рамках экосистемы онлайн-видео, изучили ожидания пользователей и поведение при просмотре видео на мобильных телефонах.

Подготовленный по итогам 2016 года отчёт «Мобильное видео: На виду у всех» показывает ту важную роль, которую оказывают мобильные технологии на трансформацию телевидения и их растущее влияние на способы, которыми люди потребляют контента, в силу лёгкости их использования и доступности. Исследование подтвердило, что 40% пользователей еженедельно смотрит на своих смартфонах по часу и более, а 25% смотрит видео на смартфонах на протяжении двух часов в неделю. Помимо этого, отчёт содержит специальный раздел – «Понимание поведения миллениалов», в котором исследуются особенности поведения и ожидания представителей данной демографической группы.

Отчёт, подготовленный Streaming Video Alliance, основан на результатах опроса 500 респондентов, проживающих по всей территории США.

Среди ключевых выводов отчёта «Мобильное видео: На виду у всех 2016»:

Apple iOS является доминирующей операционной системой, используя которую пользователи смотрят видео; на втором месте, буквально наступая ей на пятки, расположилась система Android.

Миллениалы смотрят видео на мобильных устройствах чаще, чем какие-либо другие демографические категории, а также имеют тенденцию к просмотру потокового видео через приложения. Они также более склонны смотреть мобильное видео в случае, когда нет необходимости платить за дополнительные данные.

Пользователи чаще всего смотрят видео на своём телефоне, находясь дома, что указывает на то, что при определённых обстоятельствах люди предпочитают смотреть видео на мобильном устройстве, а не на телевизоре.

Несмотря на рост количества ОТТ-провайдеров премиум-класса, YouTube остаётся основным источником видео для мобильных телефонов.

Проблема буферизации и необходимость использования данных являются главными раздражающими факторами, препятствующими росту объёмов просмотра мобильного видео.

Пользователи предпочитают смотреть видео через сети WiFi, однако, готовы использовать сети сотовых операторов в случаях, когда WiFi не доступен.

Если бы у пользователей была бы возможность доступа к большим объёмам данных, они бы смотрели и большее количество видео на мобильных устройствах, однако, они не готовы платить за это.

«Тенденция к большей мобильности приводит к тому, что пользователи всё чаще смотрят контент не на экранах своих основных телевизоров, что, в свою очередь, играет важную роль в изменении способов их взаимодействия с телевидением, – говорит исполнительный директор альянса Streaming Video Alliance Джейсон Тайболт. – Отчёт по итогам развития рынка мобильного видео в текущем году ещё раз подтверждает данную тенденцию, а также демонстрирует то, как мобильные устройства начинают дополнять прочие подключаемые устройства в сфере потребительского контента, заставляя различные компании и организации задуматься над тем, что мобильные устройства являются неотъемлемой частью взаимодействия со зрительской аудиторией. Отчёт по итогам развития сектора мобильного видео является частью более широкой программы альянса Streaming Video Alliance по проведению ежегодных опросов с целью изучения изменений в рамках отраслевой экосистемы и получения ответа на вопросы, связанные с развитием сектора потокового и мобильного видео. Мы надеемся и дальше продолжать решать эти ключевые для отрасли и всего сектора онлайн-видео проблемы, что даст нашему обществу возможность и дальше содействовать росту сектора и развитию сотрудничества в его рамках».

В число членов Альянса, в частности, входят такие компании, как Adobe, ARRIS, Cedexis, Charter Communications, Ciena, Cisco, Comcast, Concurrent, Conviva, Encompass TV, Ericsson, FOX Networks, Hughes Satellite Systems, IBM, IneoQuest, Intel, Irdeto, Level 3 Communications, Liberty Global, Limelight Networks, MediaMelon, MLBAM, Mobolize, Nagra, NBCUniversal, NeuLion, Nice People at Work, Nokia, Nominum, OWNZONES, Qwilt, Sky, System73, Telecom Italia, Telstra, ViaPlay, ViaSat Inc., Verimatrix, Verizon, Vubiquity, Wowza Media Systems и Yahoo.