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В этом году более 5 миллиардов мобильных телефонов станут электронным мусором

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Из примерно 16 миллиардов мобильных телефонов, находящихся на руках у пользователей по всему миру, более 5 миллиардов, скорее всего, в течение текущего года будут выведены из пользования и отнесены на свалку или спрятаны в шкаф. Об этом утверждают эксперты WEEE Forum, ссылающиеся на свежие данные исследований.

Все это усугубляет беспокойство относительно возможной утечки в окружающую среду опасных химических элементов, содержащихся в компонентах, из которых состоит телефон. Простой выброс гаджетов на помойку может сильно повредить здоровью и природе.

Для решения данной проблемы эксперты советуют более активно перерабатывать эти материалы.

«Смартфоны являются одним из тех продуктов бытовой электроники, которые вызывают у нас наибольшее беспокойство», – говорит Паскаль Леруа, генеральный директор некоммерческой ассоциации WEEE Forum.

Смартфоны, как и все остальные электронные гаджеты, содержат ценные элементы – такие, как золото, медь, серебро, палладий и т.д. Их можно отправлять на переработку, но все ненужные устройства обычно выбрасывают, сжигают или они лежат в шкафах и ящиках мертвым грузом.

«Если мы не будем повторно использовать редкие элементы, которые содержатся в смартфонах, то нам придется добывать их в таких странах, как Китай или Конго», – заявил генеральный директор WEEE Forum.

Согласно информации, содержащейся в обнародованном в 2020 году справочнике по глобальной ситуации с электронным мусором, ежегодно во всем мире появляется 44.48 миллиона тонн такого мусора.

Согласно последним данным, средняя европейская семья накапливает до пяти килограммов электронных устройств на человека.

Многие хранят свои старые гаджеты с намерением продать их или кому-то подарить. Некоторые другие, между тем, сохраняют их из-за «сентиментальной ценности», – свидетельствуют данные.

В мире раздаются многочисленные призывы к введению законодательных норм, регламентирующих обязательную переработку таких гаджетов, поскольку электронный мусор никогда не будет собираться добровольно из-за высокой стоимости.

Напомним, ранее мы сообщали, что производителей обяжут выпускать смартфоны с «более живучими» батареями.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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