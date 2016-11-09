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Fauda Netflix
Компания Netflix приобрела права на показ захватывающего израильского сериала «Фауда», повествующего о буднях солдат, служащих в глубоко законспирированном подразделении Армии обороны Израиля. Потоковая платформа начнёт показывать первый сезон сериала, который впервые вышел в эфир в прошлом году на израильском спутниковом канале YES, получив широкое одобрение критиков.

Netflix также купил права на трансляцию второго сезона сериала «Фауда», который в настоящее время находится в процессе производства, сообщает издание Variety.

В центре сериала «Фауда» – сплочённая группа из подразделения Мистааравим – специального отдела израильской армии, солдаты которого в совершенстве владеют языком, привычками, манерами и стилем поведения палестинцев, что позволяет им, работая под глубоким прикрытием, предотвращать террористические атаки и помогать в организации военных операций против террористов.

«Фауда» собрал наибольшую зрительскую аудиторию за всю историю существования канала YES и получил в Израиле приз в категории «Лучший драматический сериал» по итогам 2015 года.

В роли создателей сериала выступили Ави Иссахаров – израильский журналист, специализирующийся на арабской теме, и актёр Лиор Раз. Благодаря тому, что в сюжете сериала уделяется примерно равное время описанию как еврейских, так и арабских персонажей, «Фауде» удалось сломать существующие в Израиле культурные барьеры. Члены палестинских группировок показаны в сериале не только как террористы, но и как чьи-то отцы и братья – то есть, такие же люди, как и те, кто с ними борется. При этом портреты палестинцев выписаны столь же детально, как и портреты израильских солдат. Ни одна из сторон конфликта, подчёркивают создатели сериала, не является полностью невиновной.

Благодаря тому, что диалоги в сериале идут частично на иврите, а частично на арабском, сериал смог найти отклик и в сердцах палестинской аудитории. А захватывающие повороты сюжета, переговоры о судьбе заложников и сцены ближнего боя вызвали в арабских социальных медиа такой уровень интереса, который в этой среде не вызывала ещё ни одна программа израильского телевидения.

Компания Netflix приобрела права на показ сериала при посредничестве Хадас Моузес Лихтенштейн из ADD Content Agency и Даны Штерн из Yes DBS Satellite. По условиям сделки, «Фауда» получит метку «Оригинальный сериал Netflix», став первым в истории израильским сериалом, имеющим подобный статус.

Сериал будет транслироваться с оригинальной звуковой дорожкой – то есть, на арабском и иврите, с английскими субтитрами.

Иссахаров и Раз будут присутствовать на специальной вечеринке по случаю премьерного показа сериала, которая пройдёт в Лос-Анджелесе 28 ноября.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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