24 листопада король Бельгії Філіп відкрив у Шарлеруа завод компанії Aerospacelab, яка з 30 листопада називатиметься Ectro. Інвестиції в завод становлять 100 млн євро. Він розрахований на випуск до 500 супутників на рік і, як повідомляє бельгійське агентство Belga, є найбільшим супутниковим заводом у Європі.

Зокрема, на заводі вироблятимуть супутники для IRIS² — системи захищеного зв’язку, яку створює Євросоюз. Вона має забезпечити урядам країн ЄС і комерційним користувачам швидкісний зв’язок — наприклад, у надзвичайних ситуаціях. IRIS² задумано як конкурента мережі Starlink Ілона Маска. Ще в березні єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс порівняв ці дві системи та, посилаючись на експертів, припустив, що європейська може виявитися технологічно кращою.

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У вересні стало відомо, що Aerospacelab разом із партнерами отримала контракт на 2,4 млрд євро. За цією угодою компанія виготовить 264 із 348 супутників угруповання IRIS².

Поки що завод не працює. За даними Euronews, у січні в його овальну будівлю площею близько 20 тис. м² переїде персонал, а розпочати виробництво планують до кінця 2028 року. Belga пише, що спершу на заводі працюватимуть 500 людей, а до кінця 2027 року — 1000.

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Aerospacelab заснував 2018 року Бенуа Депер, який досі очолює компанію. За його словами, вона зростала навіть швидше, ніж там самі розраховували, і з «крихітного стартапу» перетворилася на великий проєкт, важливий для «космічного суверенітету» Європи. Про будівництво «мегафабрики» Aerospacelab оголосила 2022 року, а зводити її почали в травні 2024-го. Депер сподівається, що назву Ectro рідше вимовлятимуть і писатимуть з помилками, ніж Aerospacelab.

Нагадаємо, у вересні ЄС розпочав переговори з Україною про її приєднання до IRIS² та Govsatcom — системи, що об’єднує урядові супутникові ресурси країн Євросоюзу.