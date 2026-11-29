3 листопада «Київстар» зареєстрував філію у Варшаві. Пресслужба оператора пояснила виданню NV Бізнес, що новий підрозділ працюватиме з європейськими партнерами компанії й стежитиме, щоб її діяльність відповідала регуляторним вимогам Європейського Союзу.

Дату реєстрації й адресу філії наводить база польських компаній Monitor Firm бізнес-видання Puls Biznesu. Підрозділ записано на вулиці Товаровій, 28, у варшавському районі Воля. Будинок за цією адресою — Generation Park Z, 16-поверховий бізнес-центр класу А й одна з трьох будівель комплексу Generation Park.

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Польська філія — не єдина закордонна структура «Київстару». У липні 2026 року його материнська компанія Kyivstar Group відкрила офіс у Нью-Йорку для роботи з інвесторами. Також він супроводжує лістинг на американській біржі Nasdaq, де акціями Kyivstar Group торгують із середини серпня 2025 року.

Нагадаємо, 6 листопада президент «Київстару» Олександр Комаров заявив, що оператор прагне посісти провідне місце у сфері штучного інтелекту в Україні. Одним зі складників цього напряму він назвав хмарні технології. У жовтні компанія зміцнила позиції на цьому ринку, купивши провайдера GigaCloud майже за 2,28 млрд грн.