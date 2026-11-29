З 1 грудня 2026 року платформа «Київстар ТБ» підвищує абонплату за пакети «Преміум HD», «Дорослий», «Кіно Ультра» та «Плюс». «Преміум HD» подорожчає з 200 до 299 грн на місяць, а три інші пакети — з 50 до 99 грн.

Судячи з нинішніх цін на сайтах «Київстару» та «Київстар ТБ», «Дорослий», «Кіно Ультра» й «Плюс» подорожчають майже вдвічі, а «Преміум HD» — приблизно в півтора раза. Ці три — додаткові пакети, за які платять понад основний тариф. «Плюс», наприклад, розширює до рівня «Преміум HD» «Суперсилу Київстар ТБ» — доступ до платформи, який абоненти мобільного зв’язку й домашнього інтернету «Київстару» отримують без доплати. Пакета «Базова» за 120 грн на місяць у переліку змін немає.

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Ціни зміняться і для нових, і для нинішніх користувачів. Перевірити вартість свого пакета можна в сервісі «Київстар ТБ» або в застосунку «Мій Київстар». Тим, кого оновлені умови не влаштовують, компанія пропонує перейти на інший із чинних пакетів або, як передбачає законодавство, достроково розірвати договір.

«Київстар ТБ» пояснює подорожчання тим, що ціни на ці пакети не змінювалися п’ять років. Крім того, за словами компанії, зростають витрати на придбання контенту й розвиток сервісу. За ці п’ять років платформа поповнила бібліотеку фільмів, серіалів і мультфільмів, додала нові телеканали та ексклюзивні проєкти, а також створила власні продукти на підтримку українського кіно. Найновіший із них — вертикальна комедія «Тільки сіла» з Риммою Зюбіною, трейлер якої платформа показала 23 листопада.

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Нагадаємо, з 2 вересня «Київстар» підвищив ціну підписки YouTube Premium, яку пропонує своїм абонентам, — з 90 до 159 грн на місяць.