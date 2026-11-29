27 листопада Міністерство з податків і зборів Білорусі вирішило з 1 грудня обмежити доступ до Spotify. Компанія так і не погасила борг із ПДВ, хоча відомство запевняє, що активно з нею працювало.

У повідомленні, яке міністерство оприлюднило на своєму сайті, Spotify не названо — ідеться лише про «музичний сервіс платника-нерезидента». Проте шведська компанія Spotify AB значиться в переліку іноземних боржників із ПДВ, до ресурсів яких відомство обмежує доступ. Рішення стосується сайтів spotify.com і open.spotify.com, а також застосунку Spotify: Music and Podcasts.

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За словами податківців, Spotify не зможе поширювати контент у Білорусі, а компанії стане складніше отримувати виторг від білоруських передплатників. Тим, хто хоче повернути гроші за ненадані послуги, відомство радить звертатися безпосередньо до компанії.

Видання «Зеркало» нагадує, що на можливе обмеження міністерство натякало ще влітку. 29 червня воно, не називаючи Spotify, написало в Telegram про «популярний музичний сервіс», який не сплатив податків із виторгу від білоруських користувачів, і дало зрозуміти, що його власник — шведська компанія. Тоді ж у відомстві пояснили, що таких боржників упродовж пів року попереджають, перш ніж обмежити доступ до їхніх ресурсів. 13 липня податківці заявили, що строки погашення боргу минули, а компанія не відповідає на їхні листи.

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До переліку міністерство вносить іноземні компанії, які продають білорусам послуги через інтернет і мають борги з ПДВ. Spotify став у ньому дев’ятим, а перші боржники з’явилися в серпні 2024 року — тоді Білорусь обмежила доступ до MEGOGO, Airbnb, хостинг-провайдера Hetzner та ігрового сервісу Battle.net компанії Activision Blizzard. Згодом до переліку потрапили маркетплейс Etsy, платіжний сервіс Paddle, біржа фрилансу Upwork і майданчик гуртової торгівлі Alibaba.com. Доступ до Airbnb і Alibaba.com уже відновили.

Нагадаємо, на початку серпня 2026 року кількість передплатників Spotify Premium сягнула 300 млн.