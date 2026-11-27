26 листопада WhatsApp представив спосіб за кілька натискань купити й установити eSIM із пакетом мобільного інтернету для поїздки за кордон. Для цього компанія співпрацює з постачальниками eSIM і операторами зв’язку, серед них індійський Jio та американський Verizon.

eSIM — це вбудована в смартфон SIM-картка, яку активують без пластикового носія. Куплена у WhatsApp eSIM даватиме лише мобільний інтернет, а сам месенджер і далі працюватиме зі звичним номером користувача. За задумом компанії, так не доведеться купувати місцеву SIM-картку в аеропорту, шукати Wi-Fi у кафе чи платити за роумінг.

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Окрім Jio та Verizon, серед партнерів WhatsApp — філіппінська Smart Communications, камбоджійська Smart Axiata, а також інші оператори й постачальники eSIM. Незабаром компанія почне запроваджувати нову функцію в окремих країнах. Їх переліку, як і вартості тарифів, WhatsApp поки не назвав.

Напередодні анонсу автори Android Authority розібрали код версії WhatsApp 2.26.47.10 для Android і знайшли в ньому чимало рядків, пов’язаних із функцією Travel eSIM. Судячи з них, користувач вказуватиме пункт призначення, а застосунок підбиратиме тарифи для поїздки туди — з фіксованим обсягом даних або безлімітні. Установити eSIM можна буде заздалегідь, а оплачений пакет почне діяти, коли смартфон під’єднається до мережі після прибуття. Функція ще в розробці, тож до запуску деталі можуть змінитися.

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Код також передбачає інструменти керування придбаними eSIM. Вони показуватимуть, які eSIM ще доступні, у яких минув термін дії і на яких лишився трафік, а WhatsApp попереджатиме про його малий залишок і закінчення строку дії пакета. Щоб скористатися функцією, знадобиться смартфон із чипом eSIM і досить свіжа версія Android — яка саме, видання не з’ясувало. Власний сервіс для купівлі eSIM у поїздках має й Motorola: улітку компанія запустила Global Connect, який працює більш ніж у 160 країнах.

Ще на початку листопада на плани продавати eSIM натякав голова WhatsApp Кунал Шах. У дописі в X він розповів, що компанія співпрацює з фінансовими й телекомунікаційними партнерами, щоб справи, розпочаті в чаті, можна було так само легко завершити, не виходячи з месенджера. Серед прикладів того, що досі доводиться робити в інших застосунках, Шах назвав оплату рахунків і зв’язок у поїздках.

Купувати туристичні eSIM уже можна й у застосунках, не пов’язаних із мобільним зв’язком: восени Opera додала таку можливість до свого браузера для Android.