«Vodafone Україна» за дев’ять місяців 2026 року збільшив виторг на 12%, до 22,9 млрд грн. Чистий прибуток оператора зріс на 5% і перевищив 3 млрд грн, а інвестиції в мережу сягнули 5,5 млрд грн, йдеться в пресрелізі компанії.

На кінець третього кварталу 2026 року Vodafone мав 15 млн абонентів мобільного зв’язку проти 15,4 млн роком раніше. Сама компанія вважає, що її абонентська база залишалася стабільною впродовж усіх чотирьох років повномасштабної війни. Водночас середній дохід від одного абонента (ARPU) у третьому кварталі зріс на 16,3% порівняно з третім кварталом 2025 року — до 160,2 грн на місяць.

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Основну частину зростання, за словами оператора, дав мобільний зв’язок. Доходи від нього збільшилися, бо абоненти споживають більше даних. Додатковий внесок у зростання зробили фіксовані послуги та власна мережа магазинів Vodafone. За перше півріччя виторг зріс на 11%.

Операційний прибуток до вирахування амортизації (OIBDA) за дев’ять місяців збільшився на 5% і перевищив 11,2 млрд грн. Його частка у виторгу, тобто маржа OIBDA, знизилася з 51,9% до 49%. Компанія зазначає, що через війну витрати на роботу мережі, її електроживлення та персонал лишаються високими.

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Щоб мережа була стійкішою, оператор резервує найважливіше обладнання, робить інфраструктуру менш залежною від електромережі та оптимізує енергоспоживання. Зокрема, у жовтні Vodafone оголосив другу хвилю встановлення сонячних електростанцій на базових станціях.

Інвестиції за дев’ять місяців зросли на 3% порівняно з тим самим періодом 2025 року. Ці кошти пішли на розвиток і відновлення мережі та підвищення її надійності. За цей час компанія повернула в роботу 372 технічні майданчики й вивела в ефір 2 021 базову станцію 4G. Частину боргу Vodafone рефінансує кредитом американської Корпорації з міжнародного фінансування розвитку (DFC), щоб спрямувати власні гроші на нове обладнання. Загалом від початку повномасштабної війни інвестиції оператора в Україні перевищили 29,7 млрд грн.

Окремий напрям вкладень — домашній інтернет за технологією GPON, тобто оптоволокно до оселі абонента. За дев’ять місяців можливість користуватися GPON отримали ще понад 363 тис. домогосподарств, а покриття мережі розширилося на 19% — з 1,9 до 2,2 млн домогосподарств. Кількість абонентів GPON за цей час зросла на 32%. Усі технічні майданчики цієї мережі мають резервне живлення, яке підтримує роботу інтернету до чотирьох діб без електропостачання. У 2026 році компанія Ookla, розробник сервісу Speedtest, відзначила домашній інтернет Vodafone нагородами Best Fixed Network і Fastest Fixed Network.

Мережу 5G оператор розвиває й тестує в реальних умовах. За дев’ять місяців він вивів в ефір понад 200 базових станцій 5G, а відкриті 5G-зони вже працюють у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Бородянці. У такий спосіб компанія готується до подальшого розширення 5G.