29 листопада MEGOGO ексклюзивно покаже міжнародний турнір із боксу на честь Патрульної поліції України. Шоу промоутерської компанії Sparta Boxing Promotions відбудеться в ужгородському спорткомплексі «Юність». Трансляція почнеться о 16:00 і буде безплатною.

У головному бою вечора Арам Фаніян захищатиме титул WBO Global у першій напівсередній вазі. Це один із титулів Всесвітньої боксерської організації (WBO), нижчий за титул чемпіона світу. На рахунку Фаніяна 26 перемог (шість — нокаутом) і дві поразки. Його суперник — іспанець Сауль Луна, який має 12 перемог, три поразки й одну нічию. Поєдинок розраховано на 10 раундів.

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Ще до головного бою, о 17:50, у ринг повернеться ексчемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Віктор Постол. Він провів 39 професійних боїв і в 33 з них переміг. Його бій з угорцем Давідом Каналасом заплановано на вісім раундів.

Усього в програмі десять боїв. Українські боксери зустрінуться із суперниками з Іспанії, Франції, Колумбії, Угорщини та Індії. Окрема частина вечора — поєдинки ветеранів бойових дій. У двох із них визначать чемпіонів України, а відкриє турнір бій на кріслах колісних.

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Бої коментуватиме Сергій Лук’яненко. Наживо їх покаже телеканал «MEGOGO Гонг» у розділі «Спорт» на MEGOGO. Головні поєдинки також транслюватиме телеканал «MEGOGO СПОРТ», доступний безплатно в цифровому ефірі Т2 й кабельних мережах. Вечір боксу завершиться орієнтовно о 22:30.

Розклад боїв (за київським часом):

16:00 — Роман «Фенікс» Івченко — Юрій «Тихий» Кравчук, поєдинок на кріслах колісних, 3 раунди по 2 хв 16:20 — Руслан «Мамай» Єрьоменко — Сергій «Бик» Комаров, надважка вага, 3 раунди по 2 хв 16:40 — Олексій Козелок (Україна) — Лекх Рам Рохіт Сінгх (Індія), 8 раундів 17:50 — Віктор Постол (Україна) — Давід Каналас (Угорщина), 8 раундів 18:30 — Максим Молодан (Україна) — Джон Себастьян Моліна (Колумбія), 6 раундів 19:00 — Олександр Івков (Україна) — Олексій Жук (Україна), 8 раундів 20:00 — Тарас Бондарчук (Україна) — Джордан Патрік Томасоні (Франція), 8 раундів 20:20 — Олексій «Білий» Біленький — Дмитро «Матроскін» Попов, бій за титул чемпіона України серед ветеранів, 3 раунди по 2 хв 20:45 — Володимир «Кіпіш» Саєнко — Владислав «Клим» Климчук, бій за титул чемпіона України серед ветеранів, 3 раунди по 2 хв 21:41 — Арам Фаніян (Україна) — Сауль Луна (Іспанія), титул WBO Global, 10 раундів