Cupra за кілька років перетворилася зі спортивної лінійки на окремий бренд зі своїм характером, а Terramar став одним із його найбільших кросоверів. Для тих, хто цікавиться технологіями, це цікавий приклад того, як спортивний дизайн поєднується з електрифікацією та цифровим салоном. Порівняти комплектації та наявність моделі можна на сторінці нова Cupra Terramar в каталозі UDRIVE.

Terramar у лінійці Cupra

Terramar розташований над компактним кросовером Formentor і орієнтований на тих, кому потрібно більше простору для родини. Від Formentor його відрізняє більший салон і багажник, а також ширший вибір гібридних версій. Назва відсилає до середземноморського узбережжя біля Барселони — батьківщини бренду.

Силові установки: від м’якого гібрида до e-HYBRID

Terramar пропонують із кількома типами силових установок, залежно від ринку і комплектації:

м’який гібрид — бензиновий двигун із допомогою електромотора, без зарядки від розетки;

— бензиновий двигун із допомогою електромотора, без зарядки від розетки; плагін-гібрид e-HYBRID — з батареєю, яку можна заряджати від мережі, і можливістю проїжджати значні відстані на електриці;

— з батареєю, яку можна заряджати від мережі, і можливістю проїжджати значні відстані на електриці; потужні бензинові версії з повним приводом для тих, хто цінує динаміку.

Плагін-гібрид особливо цікавий тим, хто їздить переважно містом і може заряджатися вдома: щоденні поїздки можна долати майже без бензину.

Що означає VZ

VZ — це позначка найпотужніших версій Cupra. Абревіатура походить від іспанського слова «veloz» — «швидкий». Версії VZ отримують потужніші силові установки, спортивнішу підвіску, гальма та особливі елементи оздоблення. Для Terramar це вибір тих, хто хоче від сімейного кросовера справжніх емоцій.

Цифрові технології салону

Салон Terramar побудований навколо великого центрального екрана мультимедіа та цифрової панелі приладів. Залежно від комплектації доступні проєкційний дисплей, бездротова інтеграція зі смартфоном і преміальна аудіосистема. Окремо варто відзначити адаптивну підвіску, яка змінює жорсткість залежно від обраного режиму руху.

Мультимедіа підтримує оновлення програмного забезпечення, тож частина функцій може вдосконалюватися вже після покупки. Голосове керування дозволяє налаштовувати навігацію, клімат і музику, не відриваючи рук від керма. Для любителів техніки це автомобіль, який відчувається сучасним гаджетом на колесах.

Безпека: 5 зірок Euro NCAP

У 2025 році Terramar отримав максимальні п’ять зірок у краш-тестах Euro NCAP. За захист дорослих пасажирів модель отримала 89%, дітей — 87%, вразливих учасників руху — 82%, а за системи допомоги водієві — 76%. Це рівень, який дозволяє спокійно обирати Terramar для родини.

Як обрати Cupra Terramar

Визначте свій режим руху: якщо ви часто їздите містом і можете заряджатися, оберіть e-HYBRID. Для траси й далеких поїздок підійде м’який гібрид, а для любителів динаміки — версія VZ. Перевірте, які технології входять у потрібну комплектацію. Наостанок порівняйте пропозиції офіційних дилерів через UDRIVE.

Висновок

Cupra Terramar — технологічний кросовер для тих, хто не хоче обирати між емоціями та практичністю. Широкий вибір гібридів і висока оцінка безпеки роблять його вдалим вибором для сім’ї.

Часті запитання про Cupra Terramar

Чим Terramar відрізняється від Formentor?

Terramar більший, має просторіший салон і багажник, а також ширший вибір гібридних версій.

Що означає VZ у назві Cupra?

VZ походить від іспанського «veloz» — «швидкий» — і позначає найпотужніші версії моделей Cupra.

Скільки Terramar проїжджає на електриці?

Плагін-гібрид e-HYBRID може проїжджати значні відстані на електротязі. Точне значення залежить від версії та умов руху.

Які результати Euro NCAP у Terramar?

У 2025 році модель отримала п’ять зірок Euro NCAP: 89% за захист дорослих і 87% за захист дітей.

Де порівняти комплектації Terramar?

У каталозі UDRIVE зібрані пропозиції офіційних дилерів Cupra з комплектаціями та наявністю.