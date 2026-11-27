Аналітична компанія Counterpoint Research оприлюднила дані про світові продажі смартфонів за третій квартал 2026 року. Порівняно з тим самим періодом минулого року частка Android скоротилася з 79% до 74%, і для третього кварталу це найнижчий показник за всю історію спостережень.

Водночас у третьому кварталі світовий ринок смартфонів скоротився на 16% порівняно з минулим роком. Спад упродовж 2026 року поглиблюється: у першому кварталі продажі зменшилися на 4%, у другому — на 11%. Причиною аналітики називають дефіцит оперативної пам’яті. Він відчутно вдарив по продажах найдешевших смартфонів, а в дорожчих сегментах спричинив подорожчання пристроїв.

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Android, за оцінкою Counterpoint, виявився вразливішим до спаду ринку, ніж інші системи, бо Android-смартфони продаються в широкому діапазоні цін. Втрати частково компенсували нові флагмани OPPO, vivo та Xiaomi, а також складані смартфони Samsung.

Натомість частка iOS зросла з 17% до 21% — це рекорд Apple для третього кварталу. Продажі iPhone за рік збільшилися на 2%, зокрема завдяки серії iPhone 18 Pro, яка продавалася краще, ніж торішні iPhone 17 Pro. Попит лишився високим, хоча з виходом нових моделей Apple підвищила ціни на всю лінійку.

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На HarmonyOS, операційну систему Huawei, припало 5% світових продажів проти 4% рік тому, а в материковому Китаї її частка сягнула 22%. Продажі Huawei в країні зросли на 12%, тоді як китайський ринок загалом скоротився на 10%. Такий результат забезпечив високий попит на смартфони компанії в різних цінових сегментах, насамперед на моделі Enjoy 90 Pro Max, Nova 16 і серію Mate 80. Утім, у Counterpoint вважають, що вересневе подорожчання смартфонів Huawei може сповільнити зростання вже в наступному кварталі.

Співвідношення операційних систем у різних країнах неоднакове. У США на iOS у третьому кварталі припало 54% продажів, на Android — 46%. В Індії перевага Android майже абсолютна: 92% проти 8% в iOS.