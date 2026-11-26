Група VEON, власник «Київстару», розглядає Україну як можливий ринок для своїх фінансових послуг. Запустити їх тут група може самостійно, як послуги «Київстару», або через спільні підприємства з банками чи фінтех-компаніями. Такий варіант VEON описала в матеріалах, які 16 листопада, у день зустрічі з інвесторами в Нью-Йорку, подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

У презентації фінансового підрозділу VEON Digital Finance Group серед можливих продуктів для українців названо розрахунки за покупки з мобільного рахунку, кредит на оплату зв’язку та розстрочку на смартфони й інші пристрої. Ще одна можливість — приймання грошових переказів з-за кордону. Їх VEON спільно з ліцензованими партнерами доставляє через свій фінансовий хаб у Дубаї на мобільні гаманці клієнтів. В Україні такого гаманця, як і власної фінансової платформи, група поки не має. У презентації країна значиться лише як «опція».

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У чотирьох інших країнах, де працює VEON, фінансовий бізнес групи вже діє. Найдалі він просунувся в Пакистані, і саме цю модель група вважає відпрацьованою. На вересень 2026 року гаманцем JazzCash там користувалися 30,4 млн людей. Виторг від фінпослуг у Пакистані за дев’ять місяців зріс на 60%, до $417 млн. У Бангладеш група на початку листопада запустила платіжний сервіс MuktoPay, а в Узбекистані й Казахстані її гаманці працюють, і VEON добивається там банківських ліцензій.

Пакистанський досвід група розраховує повторити на інших ринках, якщо отримає місцеві ліцензії й дозволять ринкові умови. За планом VEON, до 2030 року виторг фінпідрозділу має перевищити $2 млрд.

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Серед пріоритетів VEON в українському телеком-бізнесі — консолідація ринку фіксованого інтернету. Подробиць цих планів у презентації немає.

До 2030 року група прагне щороку збільшувати на 12–15% виторг у доларах і прибуток до сплати відсотків, податків та амортизації (EBITDA), не враховуючи можливих купівель компаній. Частку цифрових послуг у виторгу VEON хоче наростити з 27,2% у третьому кварталі 2026 року приблизно до 50%. Ще один напрям, який група розвиває в Україні, — штучний інтелект: улітку «Київстар», VEON і Мінекономіки оголосили про плани збудувати суверенний дата-центр для ШІ, дані в якому оброблятимуть і зберігатимуть у межах країни.