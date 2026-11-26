Біткоїн може подорожчати на 5% за добу, а його ринкова капіталізація за цей час може збільшитися на десятки мільярдів доларів. При цьому ніхто не обов’язково вклав у нього таку саму суму. Це одна з особливостей розрахунку капіталізації, яку часто неправильно розуміють.

Показник використовують для порівняння цифрових активів, оцінки їхнього місця на ринку та відстеження змін у криптоіндустрії. Дані про ціни й доступні активи публікує, зокрема, українська криптобіржа WhiteBIT.

Як розраховується капіталізація

Формула досить проста: поточну ціну однієї монети множать на кількість монет в обігу.

Наприклад, якщо криптовалюта коштує $20, а в обігу перебуває 10 мільйонів монет, її капіталізація становить $200 мільйонів.

Коли ціна зростає до $25, показник збільшується до $250 мільйонів, навіть якщо кількість монет в обігу не змінилася.

Отже, капіталізація криптовалют не показує, скільки грошей інвестори фактично витратили на купівлю активу. Це розрахункова ринкова вартість усіх монет, що перебувають в обігу.

Важливо також розрізняти капіталізацію та торговий обсяг. Перший показник характеризує оцінку активу, другий — вартість операцій, проведених за певний період.

Чому кількість монет має значення

Ціна — не єдина складова капіталізації. На результат впливає й пропозиція активу.

У біткоїна максимальна емісія обмежена 21 мільйоном BTC. В інших криптовалют правила випуску можуть бути зовсім іншими. Деякі проєкти поступово вводять нові токени в обіг, а окремі передбачають механізми їхнього спалювання.

Через це капіталізація ринку криптовалют може змінюватися не лише внаслідок коливань цін, а й через збільшення або скорочення кількості доступних монет.

Існує також повністю розбавлена оцінка вартості (FDV). Вона враховує не поточну кількість монет в обігу, а всю передбачену пропозицію активу. Якщо значна частина токенів ще не випущена, різниця між FDV і поточною капіталізацією може бути суттєвою.

Чи означає висока капіталізація високу ліквідність

Не обов’язково. Два активи з однаковою капіталізацією можуть мати різну активність торгів.

Один торгується на багатьох майданчиках із великою кількістю заявок. Інший має обмежений обсяг торгів і невелику глибину ринку.

У другому випадку навіть порівняно невелика операція може помітно вплинути на ціну.

Тому для аналізу ліквідності використовують додаткові показники: торговий обсяг, спред між цінами купівлі та продажу, а також глибину книги ордерів.

На ринку криптовалют ці характеристики можуть істотно відрізнятися навіть серед активів із близькою капіталізацією.

Як зміни цін впливають на загальний ринок

Загальна капіталізація крипторинку — це сума капіталізацій окремих криптовалют.

Оскільки біткоїн займає значну частку ринку, зміни його ціни часто суттєво впливають на загальний показник. Проте динаміка інших активів не завжди повторює рух BTC.

На ціни впливають торговельна активність, новини про проєкти, регуляторні події та загальні настрої учасників ринку.

Для операцій із цифровими активами використовують біржові торгові пари або сервіси, що підтримують конвертацію криптовалюти. При цьому обмін криптовалют відбувається за доступними ринковими умовами, а не за значенням капіталізації.

Саме тому дві монети з однаковою розрахунковою вартістю можуть мати зовсім різні ціни, обсяги торгів і ліквідність.

Капіталізація допомагає зрозуміти масштаб окремого активу та порівняти його з іншими. Але вона не відображає всіх характеристик криптовалюти й сама по собі нічого не говорить про її майбутню ціну.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не є фінансовою, інвестиційною, торговою чи будь-якою іншою професійною консультацією. Жодна інформація в ньому не становить рекомендації або пропозиції здійснювати транзакції чи інвестиційну діяльність.