25 листопада Федеральна комісія зв’язку США (FCC) дозволила SpaceX розгорнути мільйон супутників Starmind — орбітальних дата-центрів для ШІ-обчислень. У третьому кварталі 2027 року компанія планує вивести перші з них повністю багаторазовою надважкою ракетою Starship, пише Space.com.

Рішення оголосив голова FCC Брендан Карр. За його словами, воно відкриває новий напрям розвитку обчислювальної інфраструктури, потрібної, щоб США зберегли лідерство й надалі зростали. SpaceX подала заявку на розгортання цього угруповання ще в лютому.

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Приблизно за останній рік штучний інтелект посів центральне місце в бізнес-планах SpaceX. Компанія оцінює потенційний обсяг ринку, на який може претендувати в довгостроковій перспективі, у 28,5 трлн доларів, і майже 23 трлн із них припадає на корпоративне використання ШІ. Ці амбіції тримаються передусім на Starmind: засновник і генеральний директор SpaceX Ілон Маск переконаний, що обчисленням для ШІ місце в космосі. Там енергія Сонця необмежена, а будівництво не викликає скарг сусідів-землевласників.

SpaceX використовує Starship і для запуску супутників Starlink нового покоління. Під час двох останніх випробувальних польотів, 28 вересня та 13 листопада, ця ракета вивела на орбіту по 26 таких супутників, загалом 52. За словами Маска, з часом мережа Starlink нового покоління налічуватиме близько 100 тис. апаратів.

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Для порівняння: з 1957 року, коли почалася космічна ера, людство запустило загалом лише близько 28 тис. супутників, а найбільше угруповання в історії — нинішній Starlink — налічує приблизно 11 тис.

Обидва нові угруповання — Starmind і Starlink нового покоління — потребуватимуть величезної кількості запусків. За один політ Starship виводить щонайбільше 60 супутників Starlink нового покоління (V3), тож лише для цієї мережі потрібно близько 1700 стартів. Поповнювати мережу доведеться й далі, адже кожен супутник служитиме приблизно п’ять років.

Що більше супутників на орбіті, то вищий ризик зіткнень. У нинішньому угрупованні Starlink компанія цю загрозу контролює: супутники самостійно виявляють небезпечне зближення й ухиляються. Утім, у дедалі тіснішому космосі таких маневрів доведеться виконувати більше.

Орбітальні дата-центри збирається створити не лише SpaceX. Про подібні наміри заявляли, зокрема, Blue Origin, Google, Starcloud і Cowboy Space, яка хоче розгорнути 20 тис. таких апаратів. Google і Starcloud уже вивели на орбіту експериментальні ШІ-супутники. Оголошуючи рішення, Карр також зазначив, що SpaceX і її численні конкуренти, переносячи обчислювальні потужності за межі Землі, роблять саме те, чого вимагає час.