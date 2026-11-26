Канали українського іномовлення «Дім» і FREEДОМ увійшли до базового пакета телеплатформи Slovanet TV і доступні в ній за технологією IPTV, тобто через мережу передавання даних оператора Slovanet. Про це 26 листопада повідомило ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» (МПІУ).

Для обох каналів Slovanet — не перший оператор у Словаччині. «Дім» у країні транслюють, зокрема, UPC Slovakia, Antik Telecom і GoNet (Lepšia.TV). FREEДОМ доступний у мережах UPC Slovakia, GoNet, Slovak Telekom, Antik Telecom, GeCom, SledovanieTV, 4ka та FlexiTV. Крім того, обидва канали можна дивитися через супутник Hot Bird 13G і міжнародні OTT-сервіси, тобто стримінгові платформи.

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Slovanet працює на словацькому ринку понад 25 років і обслуговує більш ніж 100 тис. клієнтів. Серед його послуг — широкосмуговий доступ до інтернету, цифрове телебачення й телефонія, а для бізнесу — передавання даних, хмарні сервіси, VPN, кібербезпека та ІТ-консалтинг.

Базовий пакет Slovanet TV налічує понад 50 каналів, а розширити його можна тематичними й преміальними пакетами. Телебачення доступне одночасно на кількох пристроях. Передачі лишаються в архіві сім днів, а абонент може записати до 120 годин ефіру й зберігати записи до трьох місяців. Є також електронна телепрограма, пауза й відновлення перегляду. Користуватися послугою можна і в інших країнах ЄС.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну словацькі оператори відмовилися транслювати російські телеканали. У лютому 2022 року Рада з питань мовлення та ретрансляції Словаччини публічно підтримала операторів, які це зробили. На цьому тлі, як зазначають у МПІУ, що більше словацьких мереж транслюють «Дім» і FREEДОМ, то легше місцевим глядачам і українцям за кордоном отримати доступ до контенту з України й інформації про неї.

Нагадаємо, у липні «Дім» і FREEДОМ з’явилися в мережі польського оператора Play.