Одну й ту саму модель FPV-пульта часто випускають у кількох модифікаціях із різними вбудованими радіомодулями. Через це сама назва корпусу ще не гарантує, що апаратура зв’яжеться з вашим дроном одразу після розпакування. Щоб уникнути зайвих витрат і пауз перед польотами, сумісність пульта й приймача варто перевірити за зрозумілим алгоритмом ще до замовлення.

Що вже встановлено на борту

Почніть із приймача, який уже стоїть на дроні або входить до вашого комплекту. Знайдіть його точне маркування на платі, корпусі, упаковці чи в інструкції — самої назви серії зазвичай замало, бо в межах однієї лінійки бувають різні частотні версії.

Зафіксуйте чотири базові параметри приймача:

точне позначення моделі;

протокол радіозв’язку;

робочий частотний діапазон;

підтримувану версію прошивки.

Поки котрийсь із цих пунктів лишається невідомим, поспішати з покупкою передавача не варто. Без точних даних приймача характеристики пульта просто ні з чим зіставляти.

Точна версія передавача

Коли параметри приймача записані, переходьте до вибору конкретної модифікації пульта. В межах однієї моделі RadioMaster зустрічаються різні варіанти внутрішнього радіомодуля, тому орієнтуватися потрібно на повну назву версії, а не лише на назву корпусу. Якщо в описі не зазначено однозначно, який саме модуль встановлено всередині, цю позицію краще відкласти до уточнення.

Переглянути актуальні модифікації апаратури RadioMaster і порівняти варіанти вбудованих радіомодулів можна детальніше на сторінці лінійки — це допоможе одразу відсіяти невідповідні версії й залишити лише ті, що підходять під ваш приймач.

Протокол і діапазон як дві окремі звірки

Однакова назва протоколу ще не означає автоматичної сумісності. Пристрої, які працюють у різних частотних діапазонах, не зможуть зв’язатися між собою, навіть якщо протокол називається однаково.

Наприклад, приймачу ExpressLRS (ELRS) діапазону 2,4 ГГц потрібен передавач із підтримкою ExpressLRS саме на 2,4 ГГц, а не субгігагерцова версія. Тому в описі пульта перевіряйте обидва рядки окремо: протокол і частоту. Збіг лише за одним пунктом означає, що пара без додаткового модуля не працюватиме.

Окремий крок — звірка версій прошивки. Навіть коли протокол і діапазон збіглися, мажорні версії передавача й приймача мають відповідати одна одній, інакше пара не зможе коректно прив’язатися під час першого запуску.

Коли справді потрібен модульний відсік

Відсік під зовнішній радіомодуль виручає у двох випадках: коли ваш поточний дрон працює на іншому протоколі, ніж вбудований модуль пульта, або коли ви плануєте літати на кількох системах керування з одного передавача. Якщо ж вбудований радіомодуль повністю збігається з приймачем за протоколом, діапазоном і версією, додатковий модуль для старту не потрібен.

Коли зовнішній модуль усе-таки необхідний, перевірте три технічні стики:

чи підтримує обрана версія пульта підключення зовнішнього передавача;

чи збігається форм-фактор відсіку (наприклад, Micro або Nano) із корпусом модуля;

чи забезпечує пульт потрібне живлення для стабільної роботи модуля.

Формати відсіку й модуля мають збігатися без кустарних доробок. Коли ви вже визначилися з протоколом, частотою й точною модифікацією апаратури, підібрану версію зручно купити в MotoStuff — спеціалізованому інтернет-магазині FPV-обладнання та сучасної електроніки, де легко порівняти доступні конфігурації пультів, приймачів і зовнішніх модулів та отримати пораду фахівця.

Як ухвалити рішення на практиці

Розгляньмо типовий сценарій: на дроні вже встановлено приймач ELRS 2,4 ГГц, а ви обираєте між двома версіями одного пульта RadioMaster — із вбудованим ELRS 2,4 ГГц та з мультипротокольним або іншим частотним модулем.

Ви звіряєте маркування приймача й підтверджуєте, що потрібен саме ELRS на 2,4 ГГц. Версія пульта з вбудованим ELRS 2,4 ГГц закриває задачу напряму: достатньо узгодити версії прошивки передавача й приймача, і зовнішній модуль купувати не доведеться. Інша модифікація без вбудованого ELRS 2,4 ГГц із цим дроном сама по собі не зв’яжеться — для неї доведеться закладати бюджет на зовнішній модуль і заздалегідь перевіряти формат відсіку та живлення.

Такий простий фільтр одразу показує, чи вигідніше взяти пульт із потрібним вбудованим модулем, чи інвестувати в комбінацію із зовнішнім передавачем під ширший парк моделей.

Коли сумісний комплект керування вже на руках, перший крок перед виїздом на польоти — звірити послідовність прив’язки й відповідність версій прошивки за офіційною документацією ExpressLRS. Така перевірка на столі знімає більшість проблем зі зв’язком ще до першого запуску.