Регулятор ринку електронних комунікацій НКЕК оштрафував «Київстар» на 17 тис. грн за те, що оператор під’єднав платний пакет «Гігабіт» абонентові без його згоди. Після втручання комісії компанія також повернула абонентові 560 грн, списані за послугу.

Справа почалася зі скарги. Абонент «Київстару» повідомив регулятору, що оператор додав до його тарифного плану «ШАНС» платний пакет «Гігабіт», хоча сам він такої послуги не замовляв. НКЕК провела позапланову перевірку й установила, що «Київстар» порушив частину другу статті 104 Закону «Про електронні комунікації», а також підпункт 5 пункту 72 Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг.

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Комісія нагадала, що оператори можуть підключати додаткові платні послуги лише за згодою абонента. Інакше вони порушують права споживача й ризикують зазнати санкцій.

НКЕК наклала штраф рішенням № 517 від 4 листопада. «Київстар» уже сплатив його до державного бюджету, і зробив це вчасно.

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Нагадаємо, наприкінці липня Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував «Київстар» на 17,5 млн грн за оманливу рекламу про швидкість мобільного інтернету.