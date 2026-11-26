З 1 грудня 2026 року п’ять власних і партнерських телеканалів 1+1 media — «Бігуді», «ПлюсПлюс», «УНІАН Серіал», «Світ+» та 1+1 International — перестануть мовити на супутнику Astra 4A. Самі канали не закриваються й лишаться в інших мережах, повідомили на сайті 1+1 media.

Медіагрупа радить тим, хто досі дивиться ці канали із супутника, до 1 грудня обрати інший спосіб перегляду. Які саме способи доступні, залежить від каналу.

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Найбільше варіантів мають глядачі «Бігуді», «ПлюсПлюс» та «УНІАН Серіал». Ці три канали й далі мовитимуть на супутниковій платформі VIASAT, в ефірній цифровій мережі Т2, у кабельних мережах, а також на платформах IPTV та OTT. IPTV — це телебачення, яке провайдер передає власною мережею, а OTT — сервіси, що транслюють канали через інтернет. Платформа VIASAT і сама мовить із супутника Astra 4A, тож на ньому ці три канали й надалі будуть доступні, але тільки в її складі.

У глядачів «Світ+» і 1+1 International вибір вужчий. Обидва канали лишаться тільки в кабельних мережах та на IPTV- й OTT-платформах, причому 1+1 International буде доступний виключно за кордоном.

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Цієї осені від супутника вже повністю відмовився інший телеканал — Kvartal TV, який тепер називається RAZ 3. З 1 вересня провайдери та кабельні оператори отримують його сигнал лише IP-мережами.