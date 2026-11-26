З 2027 року український спортивний телеканал Maincast Sport ексклюзивно показуватиме в Україні турніри категорій WTA 1000, WTA 500 і WTA 250, а також підсумковий турнір WTA Finals. Такі умови передбачає довгостроковий контракт каналу з Жіночою тенісною асоціацією (WTA), повідомили в Maincast.

Сезон 2027 року охопить 26 країн і територій. Він розпочнеться в січні турнірами в австралійському Брисбені й новозеландському Окленді, а далі турніри пройдуть в Індіан-Веллсі, Маямі, Мадриді, Римі й Пекіні. Завершиться сезон у листопаді турніром FAGE WTA Finals в американському Шарлотті. На ньому зіграють вісім найсильніших тенісисток року в одиночному розряді й стільки ж пар.

- Реклама -

Власник телеканалу Максим Кріппа пов’язав розширення пакета прав на спортивні трансляції з бажанням дати українським уболівальникам змогу дивитися найкращі світові змагання українською. За його словами, завдяки партнерству з WTA канал зможе показувати майже весь сезон жіночого тенісу, зокрема матчі провідних українських тенісисток, і привертати до цього виду спорту нову аудиторію.

Ексклюзивно на Maincast Sport глядачі побачать матчі Еліни Світоліної, Марти Костюк, Даяни Ястремської та інших українок, пообіцяв співзасновник Maincast Віталій Волочай. Крім трансляцій, канал готує власні шоу, аналітичні програми й ефіри із зірковими гостями. «WTA – це майже цілорічний турнірний цикл, тож у глядачів Maincast Sport буде великий теніс щотижня», – додав Волочай.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Угоду прокоментували й у WTA Ventures, комерційному підрозділі асоціації. Генеральна директорка WTA Ventures Марина Сторті зазначила, що партнерство дасть змогу показати більше жіночого тенісу вболівальникам в Україні. Вона також наголосила, що українські тенісистки помітно впливають на світовий теніс.

Матчі WTA транслюватимуть на телеканалі та на платформі Maincast.tv. Наприкінці жовтня компанія Maincast випустила застосунок Maincast.tv для телевізорів на базі Android TV. Окрім WTA Tour, Maincast Sport має права на трансляції NBA, Кубка Іспанії з футболу, MotoGP і NASCAR.