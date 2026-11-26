1 грудня платформа «Київстар ТБ» проведе онлайн-прем’єру українсько-польської документальної стрічки «Сліди» (Traces) режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк. Український оскарівський комітет висунув фільм на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

В основі фільму — історії шістьох жінок із Донбасу, Херсонщини та Київщини, яких у 2014–2023 роках російські військові катували й піддавали сексуальному насильству. Авторки показують не лише травму та її наслідки, а й те, як героїні підтримують одна одну, оговтуються від пережитого і домагаються визнання скоєних проти них злочинів.

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У центрі сюжету — Ірина Довгань, яка побувала в російському полоні, а згодом стала правозахисницею. Нині вона очолює SEMA Ukraine — організацію, що виступає проти сексуального та гендерно зумовленого насильства в російсько-українській війні. У фільмі Довгань їздить деокупованими територіями, записує свідчення постраждалих і допомагає жінкам знайти підтримку в SEMA Ukraine.

Для Аліси Коваленко ця тема особиста. У 2014 році режисерка сама потрапила в полон на Донбасі й зазнала там сексуального насильства. Вона також учасниця SEMA Ukraine. Задум стрічки виріс із діяльності цієї організації, з документування воєнних злочинів і з прагнення, щоб голоси постраждалих жінок було почуто.

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Світова прем’єра «Слідів» відбулася 16 лютого на 76-му Берлінському міжнародному кінофестивалі в програмі Panorama Dokumente. Стрічка здобула там приз глядачів — це перша для України нагорода в цій програмі. Продюсерки фільму — Ольга Брегман і Наталія Лібет. Виробництвом займалися компанії 2Brave Productions і Message Film.

Фільм має вікове обмеження 16+ і буде доступний за передплатою у вебверсії «Київстар ТБ» та в застосунках платформи для смарт-телевізорів, смартфонів і приставок. Нагадаємо, 3 листопада «Київстар ТБ» провів онлайн-прем’єру документального фільму «Кузьма: Страшно веселий» про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка.