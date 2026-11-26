24 листопада віцепрем’єр — міністр штучного інтелекту та цифрового розвитку Казахстану Жаслан Мадієв заявив на засіданні уряду, що країна планує повністю відмовитися від мереж 3G до кінця 2027 року. Оператори вже переводять базові станції на 4G і водночас розширюють покриття 5G, пише казахстанське видання Zakon.kz.

До кінця 2027 року мережа 4G має охопити 5 291 село, а 5G — 70 міст і 300 сіл. Тоді мобільний інтернет буде доступний у 92% сіл Казахстану, а нині — у 84%. Мадієв також закликав акімати, тобто місцеві органи виконавчої влади, своєчасно виділяти землю під базові станції та підводити електроенергію до майданчиків, щоб оператори могли швидше розширювати покриття.

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Там, де наземних мереж немає, абоненти Beeline Казахстан можуть користуватися зв’язком через супутник. У вересні оператор відкрив їм доступ до прямого зв’язку смартфонів із супутниками Starlink за технологією Direct to Cell. Додаткова антена чи супутниковий телефон для цього не потрібні.

Ще одне завдання — покрити мобільним зв’язком 40 тис. км трас загальнодержавного й обласного значення. Для цього потрібно звести понад 500 антенно-щоглових споруд — конструкцій, на яких розміщують антени й обладнання базових станцій. Мадієв зазначив, що будівництво просувається повільно, і закликав інвестора проєкту, компанію «Транстелеком», прискорити роботи та ввести об’єкти в експлуатацію до кінця 2027 року. Раніше міністр повідомляв, що за три роки інвестиції в телекомунікаційну галузь Казахстану перевищать 1,3 трлн тенге.

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Мережі 3G запрацювали в Казахстані 2011 року, а в грудні 2012-го в Астані й Алмати запустили комерційну мережу 4G стандарту LTE. За даними Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), у 2024 році в зоні покриття LTE жили 91,6% населення країни, а 5G — 45,8%. Beeline Казахстан почав вимикати 3G ще до нинішньої заяви уряду: у лютому оператор оголосив про поетапне вимкнення мережі, щоб віддати вивільнені частоти під LTE.

Від застарілих стандартів відмовляються не лише в Казахстані. За підрахунками Глобальної асоціації постачальників мобільних технологій (GSA), 313 операторів у 89 країнах і територіях уже вимкнули, вимикають або планують вимкнути мережі 2G і 3G.