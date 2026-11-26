19 листопада Патентне відомство США (USPTO) опублікувало заявку Google на персональний телеканал My Channel із шоу, які генерує штучний інтелект. У розширеному варіанті системи головну роль у цих шоу отримує цифровий аватар глядача, а у відео вставляють рекламу, йдеться в документі.

Заявку US 2026/0370899 A1 з назвою Creating a Channel of Video Experiences Tailored to a User («Створення каналу відеоматеріалів, адаптованих до користувача») Google подала 13 травня 2025 року. My Channel у ній описано як функцію застосунку для телевізора. Система не лише рекомендує готові фільми й серіали, а й просить мовну модель створити нові відео для конкретної людини. Їх показують плитками на окремому каналі з іменем глядача, у прикладі із заявки — Джона.

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Запит до мовної моделі система складає з трьох груп даних. Перша — уподобання глядача, тобто улюблені жанри й історія переглядів. Друга — контекст: IP-адреса, мова пристрою, геолокація за GPS. Третя — демографічні дані, наприклад вікова група. Згенероване відео має повторювати темп, будову сюжету й навіть співвідношення сторін кадру, як в улюблених фільмах і серіалах людини.

Серед прикладів шоу в заявці — кримінальна й романтична комедії, науково-фантастична пригода та бойовик, причому жанри можна змішувати. У розширеному варіанті система створює аватар глядача за його фотографіями й відтворює його голос для реплік головного героя. Ще одна мовна модель може доповнювати запит свіжими новинами, трендами соцмереж і спортивними результатами. Приклад у заявці — шоу для вболівальника крикету під час великого турніру.

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Система генерує нові відео за розкладом — щотижня, щомісяця чи щороку — або на прохання глядача. Один із пунктів заявки передбачає, що запит до моделі система складає взагалі без участі людини. Смартфон і телевізор можуть отримувати різні відео залежно від даних, які передає кожен пристрій. Перед показом модуль advertising stitcher («зшивач реклами») додає у відео щонайменше один рекламний ролик.

На заявку звернув увагу сайт Patentlyze, що відбирає й пояснює цікаві патенти. За даними Patentlyze, патентний експерт відомства вже повторно відхилив її. Заявки в США публікують через 18 місяців після подання, тож експерт розглядав документ ще до того, як його оприлюднили. Google може змінити пункти формули винаходу або оскаржити відмову. У заявці, за даними Patentlyze, також сказано, що користувач може обирати, які дані про нього збирає система.

У якому сервісі Google може з’явитися My Channel, у документі не сказано. Компанія не відповіла на запитання видання Gizmodo.

Google уже дає змогу генерувати відео на телевізорі. У січні асистент Gemini для Google TV навчився створювати ролики за допомогою моделей Nano Banana і Veo.

Нагадаємо, у березні Google TV отримав ще три функції на основі Gemini, серед них Deep Dives для навчання і Sports Briefs зі спортивними підсумками.