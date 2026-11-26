26 листопада онлайн-кінотеатр SWEET.TV додав до свого каталогу байопік «Довженко. Перший погляд» про молодого Олександра Довженка. Серед онлайн-сервісів стрічка доступна лише на цій платформі, йдеться в пресрелізі SWEET.TV.

Дія фільму розгортається 1926 року в Одесі, куди Довженко приїздить знімати свою першу картину. Творці хотіли не лише відтворити його біографію, а й показати живу людину. Їхній Довженко — художник і режисер, якого надихають українська природа, люди й культура. Він обстоює право творити чесно, хоча від нього вимагають пропаганди.

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Роль Довженка зіграв Григорій Бакланов. Для актора це перший досвід роботи над образом історичної постаті, чию зовнішність, біографію та творчість добре знають кілька поколінь українців.

Багато уваги творці приділили деталям епохи й візуальному світу фільму. Знімали його в різних місцях — від узбережжя до індустріальних локацій. Кожна сцена потребувала репетицій, складної організації та роботи з акторами, тваринами, спецтехнікою й освітлювальними конструкціями.

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Глядачі жваво обговорювали трейлер фільму. У кадрах трейлера вони впізнавали знайомі місця Одеси й помічали відсилання до твору Довженка «Майстер корабля».

На SWEET.TV стрічка з’явилася після показу в кінотеатрах. За даними Укрінформу, 1 жовтня фільм режисера Костянтина Коновалова вийшов в український прокат і за перший тиждень зібрав понад 1,6 млн грн.