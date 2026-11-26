Гендиректор Beeline Казахстан Джаббор Каюмов на брифінгу в уряді країни повідомив, що із супутниками Starlink уже з’єднувалися смартфони близько 3 млн абонентів оператора. Так він підбив перші підсумки роботи Starlink Mobile — сервісу, через який звичайні телефони працюють із супутниками напряму.

Проте саму послугу активували значно менше людей. Для цього потрібно завантажити окремий застосунок і ввімкнути його. Це зробили 130 тис. абонентів, причому, як наголосив Каюмов, ще в тестовий період. Застосунок наразі доступний лише для Android, версію для iPhone компанія готує.

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Чимала частина цих абонентів уже користувалася послугою у віддалених регіонах і там, де немає наземної мобільної мережі. Загалом через супутники передано понад 16 ТБ даних і надіслано більш ніж 50 тис. SMS. Зараз для клієнтів Beeline діє акція: послуга безплатна, інтернет-трафік не обмежений, а SMS надаються пакетом.

Для такої великої країни, як Казахстан, супутниковий мобільний зв’язок має стратегічне значення, вважає Каюмов. Перші результати, за його словами, показують, що на технологію є попит і вона може стати важливим доповненням до звичайної мобільної мережі. У сервісі гендиректор бачить потенціал для внутрішнього туризму, а також для абонентів, які працюють далеко від наземної інфраструктури зв’язку. Учасники брифінгу назвали Starlink Mobile й інструментом безпеки: у важкодоступних районах і на віддалених трасах через нього можна надіслати близьким повідомлення чи свої координати.

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Beeline дев’ять місяців готував проєкт разом із Міністерством штучного інтелекту та цифрового розвитку Казахстану, розповів Каюмов. За його словами, без такого міністерства запустити Starlink Mobile було б неможливо.

Нагадаємо, Starlink Mobile у Казахстані запрацював у вересні 2026 року. Запуску передували домовленості, яких Казахстан досяг під час візиту президента Касим-Жомарта Токаєва до США у 2025 році. У листопаді 2025-го міністерство й Beeline підписали меморандум про співпрацю, а в грудні відбулися перші випробування технології.