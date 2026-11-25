У російських бойових дронах, якими у 2025 році атакували Україну, виявили вісім передплачених SIM-карток литовського оператора Tele2, пише видання 15min з посиланням на дані української воєнної розвідки. Дізнавшись про це від журналістів, Єврокомісія закликала країни ЄС розслідувати можливі випадки, коли російські військові використовують європейські SIM-картки.

Дані розвідки 15min опрацювало разом із Kyiv Independent, Paper Trail Media і міжнародною мережею журналістів-розслідувачів OCCRP, а координатором розслідування стало бельгійське видання De Tijd. У дронах були картки Pildyk — під цією маркою Tele2 продає передплачені тарифи. У даних розвідки згадано також картки Ežys оператора Telia, але більше про них журналісти нічого не з’ясували.

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Литовський Tele2 входить до шведської групи Tele2 і не має стосунку до російського оператора t2 (колишній Tele2), картки якого Росія ставить у «шахеди». Оператор підтвердив, що картки Pildyk із дронів купили й активували у 2024 році, коли в Литві ще не вимагали реєструвати користувачів передплачених карток. Представник оператора Лінас Марцинкявічюс пояснив 15min, що такі SIM-картки можуть потрапити не в ті руки через групи перекупників: вони скуповують їх, активують і перепродають.

Санкції ЄС забороняють експортувати SIM-картки до Росії. Потрапити до російських військових картки можуть через суворо контрольовані винятки із санкцій або через тіньовий ринок анонімних SIM-карток. За словами засновника литовської громадської організації Blue/Yellow Йонаса Омана, картка мобільного оператора перетворює дрон на «літаючий телефон». Тоді, пояснює він, зв’язок між дроном і пілотом важче розпізнати, бо в мережі він схожий на звичайний цивільний трафік.

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Учасники розслідування також з’ясували, що Росія використовує в ракетах і дронах електроніку американських і європейських компаній, а частину цієї електроніки виготовили лише за кілька місяців до застосування зброї. У дроні «Герань-4», збитому над Україною в серпні 2026 року, виявили майже 100 компонентів, 76 із них — американського виробництва. За даними Офісу генерального прокурора України, загалом у російській зброї ідентифікували понад 16 тис. іноземних деталей.

Росія використовує у своїх дронах і українські SIM-картки. Через це 9 листопада Інтернет Асоціація України запропонувала державі й операторам спільно шукати такі картки у ворожих пристроях.