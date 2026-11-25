18 листопада провайдер «Еверест», що працює у Вінниці та Хмельницькому, опублікував відеоінтерв’ю зі своїм президентом Миколою Спектором. У ньому йдеться про зимові блекаути, гігабітну мережу і кримінальну справу, яку понад 25 місяців розслідує Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Будувати гігабітну мережу «Еверест» почав через три місяці після повномасштабного вторгнення Росії. «Ми не йдемо з ринку, ми нікуди не їдемо» — таким, за словами Спектора, був тоді головний сигнал клієнтам. Нині гігабітом користуються близько 10 тисяч абонентів, а чому попиту на ще вищі швидкості поки немає, президент компанії пояснює у відео.

Окрема частина розмови — про справу БЕБ. Спектор розповідає, з чого почалася історія з правоохоронцями ще у 2021 році та чому продовжує говорити про неї публічно.