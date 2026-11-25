Дослідницька команда Satori компанії HUMAN Security виявила схему рекламного шахрайства BADBOX 3.0 і перервала її роботу. У піковий період схема генерувала близько 40 млрд рекламних запитів на добу, а це понад 4% усього трафіку смарт-телевізорів і приставок, який фіксує платформа HUMAN.

За кількістю запитів BADBOX 3.0 більш ніж утричі перевершила попереднього рекордсмена, схему VASTFLUX, і стала найбільшою з досі оприлюднених операцій рекламного шахрайства. Операція поширювалася здебільшого на дешевих безбрендових приставках, зібраних у материковому Китаї. Ці пристрої працюють не на Android TV, а на відкритій версії Android (Android Open Source Project, AOSP) і не мають сертифікації Google Play Protect.

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Вбудований у приставки бекдор отримує з керівного сервера перелік шкідливих модулів і завантажує їх із публічних репозиторіїв коду. Рекламні модулі відтворюють справжні відеоролики в невидимому вікні, тож власник приставки їх не бачить. Запити на показ модулі надсилають від імені відомих легальних стримінгових застосунків, які на приставці не запущені, а здебільшого навіть не встановлені. Для покупців реклами такий трафік виглядає цілком якісним: відомий застосунок, домашня IP-адреса й повноцінний відеоролик.

Частина запитів узагалі не потребувала зараженого пристрою. Шахраї підробляли запити від систем серверної вставки реклами (server-side ad insertion, SSAI) так, ніби сервер уже вставив ролик у відеопотік глядача. Насправді ні глядача, ні пристрою не існувало.

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Окрім рекламного шахрайства, заражені приставки без відома власників ставали вузлами однієї з 11 резидентних проксі-мереж. Оператори таких мереж продають доступ до домашніх інтернет-з’єднань, через які зловмисники маскують атаки під звичайний трафік. За інтернет платить власник приставки, а гроші за використання його IP-адреси отримує хтось інший. Одну з мереж, PXYEDGE, контролюють самі організатори схеми. За оцінкою HUMAN, це перейменована IpMoYu з попередньої версії BADBOX, а оператори PXYEDGE заявляють приблизно про 200 тис. вузлів.

Репозиторії зі шкідливими модулями дослідники пов’язали з китайським виробником електроніки TXCZ. На його приставках попередньо встановлено оболонку (лаунчер) із системними правами. Модулі перед запуском перевіряють параметри, властиві прошивкам TXCZ, а частина завантажень і налаштувань прихованої реклами надходить із домену компанії. Скільки пристроїв заражено, HUMAN не називає. За місяць лише одне резервне дзеркало репозиторію отримало 367 тис. запитів на завантаження, але це не кількість окремих пристроїв. Справжній масштаб зараження, на думку дослідників, значно більший.

HUMAN виявила першу версію BADBOX у 2023 році: тоді йшлося про понад 74 тис. пристроїв. BADBOX 2.0 у 2025 році охопила вже більш ніж 10 млн пристроїв у 222 країнах і територіях. Паралельно з розслідуванням BADBOX 3.0 дослідники компанії долучилися до операції Google проти ботнету XCPE. Її учасники відключили сервери ботнету, а частина командних доменів XCPE обслуговувала й BADBOX 3.0.

HUMAN радить купувати пристрої відомих брендів із сертифікацією Play Protect, встановлювати застосунки лише з офіційних магазинів і позбуватися приставок, які поводяться дивно. Ризикують не тільки власники приставок: раніше компанія Bitdefender знайшла шкідливу програму в прошивці дешевих Android-смартфонів.