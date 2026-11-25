Іноді так набридає сидіти вдома, що хочеться просто зібрати речі й гайнути на дачу або влаштувати вихідні в кемпінгу. Подалі від міського шуму, поближче до природи — але не настільки далеко від цивілізації, щоб відмовлятися від усіх її зручностей. Бо погодьтеся: відпочивати на свіжому повітрі значно приємніше, коли телефон заряджений, потрібна техніка працює, а електрика не залежить від найближчої розетки. Саме для таких поїздок знадобиться зарядна станція EcoFlow DELTA 3 Classic https://energy.stls.store/uk/zaryadnaya-stanciya-ecoflow-delta-3-classic-1024wh-1800w-efdelta3c-eu-cbox-l-p1476217c15738.html — компактна та легка, щоб можна було взяти із собою куди завгодно.

Зібралися за місто? Електрику теж беремо!

Головний плюс DELTA 3 Classic — її не потрібно залишати вдома через те, що вона завелика або заважка для поїздки. Вага станції становить приблизно 12,1 кг, а корпус має розміри 39,8 × 20 × 28,3 см. Тобто її цілком реально завантажити в автомобіль разом із речами для вихідних.

На дачі вона допоможе живити потрібну техніку, у кемпінгу — додати трохи комфорту до відпочинку на природі, а вдома стане в пригоді, якщо раптом почнеться блекаут. Власне, саме так і має працювати хороша портативна техніка: не лежати без діла в очікуванні особливого випадку.

1024 Вт·год: компактний корпус — серйозний запас енергії

За компактними розмірами ховається ємність 1024 Вт·год і потужність 1800 Вт. А завдяки X-Boost зарядна станція EcoFlow DELTA 3 Classic може підтримувати роботу сумісних приладів із навантаженням до 2400 Вт. Тож це вже не просто великий павербанк для телефона, а повноцінне джерело живлення для різної техніки.

Що можна підключити під час поїздки або вдома?

Ноутбук і смартфони. Можна працювати, спілкуватися, фотографувати краєвиди й не шукати розетку щоразу, коли заряд батареї починає танути. USB-C до 100 Вт підійде для заряджання багатьох сумісних ноутів.

Портативний холодильник. Корисна річ для тривалих виїздів: напої залишаються прохолодними, а продукти не треба ховати в сумку з надією, що вони якось переживуть спеку.

Освітлення та електроніка. Лампи, колонка, проєктор — усе те, що допомагає зробити вечір на природі затишнішим, а не перетворювати його на пошуки ліхтарика.

Роутер і монітор. Якщо поїздка на дачу раптом поєдналася з робочими справами, можна облаштувати цілком пристойне робоче місце.

Щодо автономності, то усередині встановлений акумулятор LiFePO4. Тож такі зарядні станції https://energy.stls.store/uk/zaryadnye-stancii/ розраховані на тривале використання. А кілька вихідних портів дають змогу заряджати різні пристрої без черги біля однієї розетки.

Від сонця до домашньої розетки: заряджайтеся, як зручно

Коли запас енергії закінчується, DELTA 3 Classic можна зарядити від електромережі: до 80% — приблизно за 45 хвилин, а повністю — орієнтовно за годину. Для поїздок без доступу до розетки передбачене заряджання від сонячних панелей. Також можна використовувати автомобільну розетку 12 В, хоча цей спосіб більш повільний.

Ще станція підтримує керування через мобільний застосунок EcoFlow, де зручно дивитись рівень заряду й стежити за роботою пристрою. Є й функція ДБЖ із перемиканням менш ніж за 10 мс — вона знадобиться вдома, коли потрібно, щоб підключена техніка не вимкнулася разом зі світлом.

Тож DELTA 3 Classic — це не лише зарядна станція для дому на випадок відключень, а й можливість не відмовлятися від зручностей у поїздках. Якщо придивляєтесь до такого варіанту, порівняйте ціну та умови гарантії. А купити зарядну станцію EcoFlow можна в STYLUS — щоб наступна поїздка за місто залежала від ваших планів, а не від наявності поблизу розетки.