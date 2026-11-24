Болгарка, яка «захлинається» на арматурі, вимикається від перегріву посеред пропилу або за сезон виходить з ладу через пил у підшипниках, — звична історія на будмайданчику. Причина зазвичай не в бренді, а в тому, що кутову шліфувальну машину (КШМ) обрали для інших навантажень: різання бетону й металу поєднує ударні навантаження, абразивний пил і тривалий режим роботи. Тут вирішують потужність під діаметр диска, плавний пуск із захистами від віддачі та перевантаження і те, наскільки двигун і підшипники закриті від пилу. Від цього залежить, чи прослужить КШМ роками, чи доведеться купувати нову після першого великого об’єкта.

Потужність: від якої позначки починати

Для важких будівельних робіт мінімальна позначка — 1 400 Вт. Машини до 1 200 Вт перегріваються при різанні бетону або армованої кладки: спрацьовує термозахист, і прохід доводиться переривати.

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Межа в 1 400 Вт — орієнтир саме для мережевих КШМ . Акумуляторні машини потужність у ватах зазвичай не вказують, тому їх порівнюють за напругою, місткістю батареї та обертами під навантаженням.

Для різання армованого бетону потрібно 1 700–2 200 Вт і диск 150–180 мм. Для диска 230 мм — від 2 200 Вт: слабший двигун під навантаженням втрачає оберти й перегрівається.

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Машини з функцією підтримки постійної швидкості (Constant Speed) компенсують просідання автоматично. Без неї швидкість диска при врізанні в бетон помітно падає, і різ іде повільніше.

Плавний пуск і система захистів

Плавний пуск (Soft Start) розганяє двигун до робочих обертів поступово, а не ривком. Без нього різкий крутний момент при пуску з диском 230 мм може вирвати машину з рук. Особливо відчутно з алмазними дисками по каменю.

Крім плавного пуску, для важких робіт важливі ще три захисти. Захист від перевантаження знижує оберти при критичному навантаженні й не дає двигуну згоріти. Захист від повторного запуску (Restart Protection) не дає машині ввімкнутися самостійно, коли живлення пропало й відновилося: якщо диск у цей момент стоїть у пропилі, це рятує від розриву диска й травми. Захист від віддачі (KickBack Control) фіксує різке гальмування при заклинюванні й миттєво знімає крутний момент. Наявність усіх трьох перевіряйте в специфікації перед покупкою.

Захист від пилу: підшипники та ущільнення

Кварцовий пил від різання бетону може вивести з ладу незахищені підшипники вже за сезон інтенсивної роботи. На що дивитися в специфікації:

Sealed bearings (ущільнені підшипники): мастило закрите, пил не потрапляє в обойму.

(ущільнені підшипники): мастило закрите, пил не потрапляє в обойму. IP54: захист від пилу, що осідає, і бризок. Для постійно запиленого середовища це мінімально прийнятний рівень.

захист від пилу, що осідає, і бризок. Для постійно запиленого середовища це мінімально прийнятний рівень. Separated air flow: вентиляція через канали, відокремлені від потоку пилу; обмотки охолоджуються без прямого контакту з абразивним середовищем.

У тунелях і закритих приміщеннях з постійним запиленням IP54 замало: він захищає від пилу, що осідає, але не від потоку абразиву. Тут додатково потрібні ущільнені підшипники й закрита система вентиляції, а найкраще — кожух із пиловідводом і будівельний пилосос, які забирають пил ще біля диска.

Діаметр диска і сумісність аксесуарів

Три типорозміри для важких робіт: 125 мм до 1 700 Вт — для металу, 150–180 мм — для арматури й бетону, 230 мм від 2 200 Вт — для кладки. Різьба шпинделя стандартна — M14. Диск не ставлять більшого діаметра, ніж розрахований кожух машини.

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Тонкий відрізний диск на важку машину ставлять лише тоді, коли його максимальні оберти за маркуванням не нижчі за оберти холостого ходу шпинделя, інакше диск може розірватися.

Вибір КШМ для важких робіт зводиться до чотирьох питань: потужність під матеріал і діаметр диска, плавний пуск із захистами, захист двигуна й підшипників від пилу та сумісність оснастки.

Часті запитання

Чи можна різати бетон болгаркою без пиловідводу?

Технічно можна, але небажано: кварцовий пил від бетону шкідливий для легенів і швидко зношує машину. Якщо пиловідводу немає, працюють щонайменше в респіраторі класу FFP3 і захисних окулярах.

Чи обов’язковий плавний пуск для машини 125 мм?

Для регулярного різання з алмазними дисками або роботи в обмеженому просторі: так. Знижує ривок при пуску і навантаження на редуктор.

Чи підходить КШМ для шліфування дерева?

З відповідним диском підійде для грубого видалення покриття. Для якісного шліфування краща ексцентрикова машина.

Скільки важить важка КШМ?

Машини на 150 мм важать близько 2,5–3 кг, на 180–230 мм — 4–6,5 кг. При тривалій роботі ергономіка рукоятки важливіша за мінімальну вагу.