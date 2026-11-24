Волинські митники тимчасово вилучили 50 терміналів Starlink, які знайшли у вантажі гуманітарної допомоги з Норвегії. Вантаж оформив один з українських благодійних фондів, але в декларації термінали не згадувалися, повідомила Державна митна служба.

Допомогу везли в напівпричепі через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Комплекти для супутникового зв’язку митники виявили серед інших речей під час огляду вантажу. У відомстві їх оцінили приблизно в 800 тис. грн. Тепер термінали зберігаються на складі митниці.

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Модель у повідомленні митниці записано як «Standart Mini Kit». Найімовірніше, йдеться про компактний термінал Starlink Mini. Друге покоління цього термінала зі знімним акумулятором Starlink представила 10 листопада.

Після огляду митники склали протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України. Вона стосується незадекларованих товарів комерційного призначення. За таке порушення суд може призначити штраф від 50 до 100% вартості товару, тобто орієнтовно від 400 до 800 тис. грн, а також конфіскувати термінали.

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Термінали Starlink, тимчасово вилучені на Волинській митниці. За оцінкою відомства, вони коштують близько 800 тис. грн

Подібні випадки на кордоні з Польщею траплялися й раніше. Восени 2025 року в пункті пропуску «Шегині — Медика» митники затримали партію з 18 iPhone вартістю 1,5 млн грн. Смартфони знайшли в мікроавтобусі, водій якого скористався «зеленим коридором» — смугою для тих, кому нема чого декларувати.