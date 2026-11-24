18 листопада стартап Sophia Space із каліфорнійської Пасадени повідомив про перше розгортання в космосі своєї операційної системи для орбітальних обчислень. Стартап встановив її на кількох супутниках канадської компанії Kepler Communications і під час випробування через оптичний канал об’єднав процесори двох апаратів в одну мережу.

В інтерв’ю виданню Payload гендиректор і співзасновник Sophia Space Роб ДеМілло (Rob DeMillo) сказав, що в компанії вважають це першим розподіленим мережевим комп’ютером на орбіті. Критерієм успіху цього випробування стартап визначив момент, коли два супутники почнуть обмінюватися даними. «Усе інше — то вже вишенька на торті», — додав ДеМілло.

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SOOS (Sophia Orbital Operating System) розподіляє обчислювальні завдання між кількома супутниками, а не прив’язує їх до одного апарата. Для цього вона використовує Kubernetes — відкрите програмне забезпечення, яке розгортає і запускає застосунки на групі комп’ютерів. Кожна копія SOOS працює на окремому процесорі й «знає» про всі інші копії в тій самій локальній мережі. Саме це ДеМілло має на увазі, коли називає SOOS «кооперативною» операційною системою.

Випробування пройшло в кілька етапів. Спершу Sophia Space завантажила альфа-версію SOOS на один процесор першого супутника Kepler. Там система розгорнулася, перевірила свою роботу й скопіювала себе ще на два процесори, утворивши локальну мережу. Далі SOOS через оптичний канал перейшла на другий супутник і повторила ту саму процедуру. З чотирьох процесорів кожного апарата вона задіяла три, а четвертий лишила про запас на випадок збою. Крім того, у системі є вбудовані засоби безпеки й потрійне резервування.

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Kepler ще в березні представила обчислювальне обладнання для своїх супутників першої черги (Tranche 1). На кожному супутнику встановлено чотири процесори NVIDIA Jetson Orin — як і в перших модулях TILE, які розробляє Sophia Space. За словами ДеМілло, цей збіг випадковий. SOOS додає до процесорів Kepler програмний шар, який координує їхню роботу на різних супутниках, тож угруповання діє як одне ціле. Президентка Kepler US Кейтлін Марш (Caitlin Marsh) вважає, що зі зростанням космічної економіки зв’язок і обчислення дедалі тісніше переплітатимуться.

Стартап пропонує свою платформу для роботи моделей штучного інтелекту безпосередньо на орбіті. Серед можливих завдань — попередження про ракетні пуски, моніторинг космічної та морської обстановки, реагування на стихійні лиха, аналіз погоди й виробництво в космосі. SOOS не прив’язана до власних супутників Sophia Space, тож стартап шукає й інших партнерів — компанії, які хочуть запускати свої застосунки на низькій орбіті. З Kepler він уже розширив контракт, щоб залучати платних клієнтів. Перший клієнт підписав угоду, другий готовий це зробити, але стартап відмовився їх назвати. За словами ДеМілло, Sophia Space бере плату за використання графічних процесорів і доступ до них — так само, як дата-центр.

Перш ніж розгортати власне угруповання, Sophia Space має випробувати в космосі свої модулі TILE з пасивним охолодженням. ДеМілло описує шлях компанії поетапно: спершу програмне забезпечення, далі спеціальне обчислювальне обладнання, окремі супутники та, зрештою, цілі угруповання. У липні Sophia Space разом із Каліфорнійським технологічним інститутом (Caltech) отримала патент на архітектуру модулів TILE. Перше випробування TILE на орбіті стартап планує провести у 2027 році на супутниковій платформі Apex Nova, а з 2028-го — почати продаж модулів. Тепер, за словами ДеМілло, завдання компанії — налагодити виробництво так, щоб випускати тисячі серверів на місяць.

Нагадаємо, 11 січня 2026 року SpaceX вивела на орбіту перші десять апаратів оптичної мережі Kepler. У серпні канадська компанія забронювала ракету Neutron від Rocket Lab для супутників другого покоління, які запустять не раніше 2028 року.