24 листопада о 13:14 за київським часом ракета Ariane 6 компанії Arianespace стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Вона вивела 36 супутників мережі Amazon Leo на низьку навколоземну орбіту висотою близько 460 км. Останні з них відокремилися через 2 години 4 хвилини після старту.

Flight VA271 | LE-04 | Ariane 6 | Liftoff Sequence

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Дев’ятьма днями раніше Amazon втратила 40 супутників через невдалий запуск американської ракети Vulcan Centaur. Ракету запустила компанія United Launch Alliance (ULA) 15 листопада з мису Канаверал, а приблизно на десятій хвилині польоту сталася аварія. Для ULA це перша повна невдача місії від заснування у 2006 році. Попередній запуск Vulcan відбувся в лютому, і тоді виникла проблема з одним із твердопаливних прискорювачів.

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Інша американська ракета, на яку розраховувала Amazon, — New Glenn компанії Blue Origin — простоює з кінця травня. 28 травня вона вибухнула під час вогневих випробувань двигунів BE-4 перед запланованим запуском 48 супутників Amazon Leo. Супутників на борту не було, проте вибух серйозно пошкодив єдиний майданчик, з якого запускають New Glenn. Blue Origin перенесла повернення ракети до польотів на січень 2027 року, повідомляє Bloomberg.

У 2022 році Amazon замовила 18 запусків Ariane 6 в Arianespace, 38 запусків Vulcan в ULA та 12 запусків New Glenn у Blue Origin. Згодом компанія збільшила кількість запусків New Glenn до 24 і придбала запуски Falcon 9 у SpaceX. У вересні 2026 року Amazon замовила ще шість запусків Ariane 64, тож тепер контракт з Arianespace передбачає 24 запуски.

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Для запуску Arianespace використала найпотужнішу версію ракети — Ariane 64 з чотирма твердопаливними прискорювачами. Це вже другий політ із новими прискорювачами P160C, які замінили P120C, встановлені на перших Ariane 6. Зовнішні розміри прискорювачів не змінилися, але двигун усередині P160C на метр довший і вміщує до 156 т твердого палива. За даними Arianespace, це на 10% збільшує вантажність Ariane 64 для низької орбіти — приблизно до 22 т.

Місія VA271, яку в Amazon позначають LE-04, стала десятим польотом Ariane 6 і п’ятим у 2026 році. Цього року це вже четвертий запуск Arianespace із супутниками Amazon Leo: менш ніж за 10 місяців компанія вивела на орбіту 136 апаратів мережі. До аварії Vulcan, за підрахунками Reuters, Amazon встигла розгорнути 398 супутників за 14 запусків. Перше покоління мережі має налічувати 3232 супутники.

За умовами ліцензії Федеральної комісії зв’язку США (FCC), усю систему першого покоління Amazon має розгорнути до 30 липня 2029 року. Проміжну вимогу — вивести половину супутників до 30 липня 2026 року — компанія не встигла виконати, і FCC надала їй відстрочку. Проте супутники першого покоління, виведені після цієї дати, тимчасово втрачають пріоритет у доступі до частот, який Amazon отримала раніше. Компанія вже має більше супутників, ніж встигла вивести: ще в жовтні Amazon виготовила тисячний супутник для мережі.