Шоста частина поттеріани вийшла на екрани у 2009 році та стала однією з найпомітніших екранізацій романів Джоан Ролінґ. Режисер Девід Єйтс зберіг головні сюжетні події, але суттєво скоротив історію Волдеморта, змінив окремі сцени та додав епізоди, яких не було в оригінальному творі.

Тим, хто планує Гаррі Поттер і Напівкровний Принц дивитись онлайн, корисно дізнатися, чим екранізація відрізняється від книги. Розберемося із цим питанням докладніше.

Головні відмінності фільму від книги: короткий огляд

Оригінальний роман містить чимало сюжетних ліній, повʼязаних із минулим Волдеморта. Повністю відтворити всі сцени у фільмі було неможливо, тому сценарист Стів Кловз зосередився на ключових конфліктах. Найпомітніші зміни торкнулися таких епізодів:

історія родини Ґонтів — у книзі Дамблдор показує Гаррі спогади про родину матері Волдеморта, із яких читачі дізнаються про складні обставини народження Тома Редла;

менше спогадів про дитинство й молодість Темного Лорда — через це походження деяких горокраксів залишається нерозкритим;

напад на «Барліг» — сцени, у якій Белатриса Лестранж і Фенрір Ґрейбек нападають на будинок родини Візлі під час різдвяних канікул, не було в романі;

історія стосунків Гаррі та Джіні — у книзі їхні почуття розвиваються поступово, а перший поцілунок відбувається після перемоги Ґрифіндору в матчі з квідичу.

Особливо цікаво порівняти обидві версії після прочитання роману. Для повторного перегляду поттеріани та пошуку інших стрічок можна скористатися каталогом SWEET.TV, де представлені фільми онлайн українською різних жанрів.

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Чому творці фільму змінили сюжет книги

Головна причина відмінностей — обмежений хронометраж. Роман містить значно більше деталей, ніж можна показати в одному фільмі.

Проте не всі зміни повʼязані із цим чинником. Частину сцен режисер і сценарист переосмислили, щоб зробити історію динамічнішою. Екранізація передає емоційний стан героїв через акторську гру та візуальні образи.

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