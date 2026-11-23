Шведська компанія Teenage Engineering представила свій перший CD-плеєр EP/BC-1 і вже продає його за 329 доларів. Диск обертається на верхній панелі корпусу й нічим не накритий, тож новинка більше схожа на програвач вінілових платівок, ніж на CD-плеєр, пише Engadget.

На тій самій панелі є кнопки, два джойстики й дисплей із номером треку та часом відтворення. Ліворуч на ній — блок кнопок із цифрами для вибору треку за номером, а ряд червоних світлодіодів показує рівень звуку в лівому та правому каналах.

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Джойстики відповідають за швидкість і пошук: першим можна прискорити або сповільнити відтворення, другим — перемотати трек до потрібного місця. Більшість CD-плеєрів не дають змінювати швидкість відтворення. EP/BC-1 не лише має цю функцію, а й сам визначає темп композиції та може передавати дані про нього. На думку Engadget, такі можливості стануть у пригоді діджеям, які зводять треки.

The CD Player Is Back | Teenage Engineering BC—1

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Окрім відтворення дисків, EP/BC-1 може копіювати треки з аудіо-CD у цифрові файли. Слухати музику можна й без дротів — плеєр передає звук через Bluetooth, зокрема за технологією Auracast, яка дає змогу транслювати звук одразу на кілька пристроїв. Для дротового під’єднання є лінійний стереовихід, вихід на навушники та порт USB-C, через який заряджається вбудований акумулятор. Як зауважує Gizmodo, компанія не вказує, скільки EP/BC-1 працює від одного заряду.

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Корпус EP/BC-1 має кріплення для з’єднання з іншими пристроями Teenage Engineering — семплером K.O. II та акумуляторним модульним підсилювачем EP-35, який компанія анонсувала незадовго до виходу плеєра. Якщо поставити EP/BC-1 на EP-35, плеєр і підсилювач працюватимуть як єдина система для відтворення дисків. Сам плеєр став першою моделлю нової лінійки Broadcast Series, а які ще пристрої до неї ввійдуть, поки невідомо.

Незвичні CD-плеєри останнім часом випускає не лише Teenage Engineering. На початку жовтня японська Sincere представила лімітовану версію плеєра Pixel Tunes, корпус якої світиться в темряві.