24–25 листопада MEGOGO покаже всі 18 матчів п’ятого туру лігового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2026/27. Найважливіша гра для українських уболівальників — «Шахтар» проти турецького «Фенербахче» в середу, 25 листопада, о 22:00.

Як офіційний мовник Ліги чемпіонів в Україні, MEGOGO транслюватиме тур за передплатами «Спорт», MEGOPACK і MEGOPACK Y. Дивитися матчі можна буде у вкладці «Футбол» розділу «Спорт» і на каналах лінійки «MEGOGO Футбол».

- Реклама -

У турнірній таблиці «Шахтар» і «Фенербахче» стоять поруч: турецький клуб випереджає донеччан на одне очко. Перемога допоможе «гірникам» закріпитися в зоні плей-оф, а поразка значно ускладнить їм боротьбу за вихід у наступний раунд.

Трансляцію цього матчу MEGOGO почне о 20:50 з аналітичної студії. Її ведучий — Сергій Лук’яненко, гості — ексгравець збірної України Олександр Головко та журналіст, блогер і коментатор Роман Бебех. Коментуватиме гру Вадим Скічко — безпосередньо зі стадіону. Матч покажуть у розділі «Спорт» і на каналі «MEGOGO Футбол Перший».

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Скічко вважає, що чотири очки за чотири тури — непогано, але в такому темпі «Шахтар» може не пробитися в плей-оф. Тому, на його думку, «гірникам» треба по-особливому налаштуватися на формально домашній матч із «Фенербахче» й грати лише на перемогу. «Попри статус суперника, зірковий склад турків і їхню перевагу в очках, вважаю, що „Шахтарю“ до снаги здолати „Фенербахче“, хоч це й буде непросто», — каже коментатор. Його прогноз — 2:1 на користь чемпіонів України. Для тренера донеччан Арди Турана ця гра принципова: він народився в Стамбулі й виховувався в «Галатасараї», головному супернику «Фенербахче».

Напередодні, у вівторок, 24 листопада, о 22:00 «Арсенал» прийме дортмундську «Боруссію». MEGOGO почне показувати цей центральний матч ігрового дня о 21:00 зі студійного ефіру, який проведе Володимир Кобельков. Гостями ефіру стануть Едуард Цихмейструк і Олег Маслюк. Останній — актор і сценарист студії «Мамахихотала» та ведучий програми «Небезпечна передача». Коментатори — Віталій Похвала й Олександр Мельниченко, трансляція — в розділі «Спорт» і на каналі «MEGOGO Футбол Перший».

Саме гру «Арсенала» з «Боруссією» Скічко виділяє серед інших матчів туру через нинішню форму команд і їхню боротьбу за місце у вісімці найкращих, яка напряму виходить в 1/8 фіналу. Ще одне цікаве, на його думку, протистояння — «Спортінг» проти «Манчестер Юнайтед». Обидва клуби нещодавно змінили тренерів: «Спортінг» очолив колишній наставник «Шахтаря» Паулу Фонсека, а «Манчестер Юнайтед» — Маурісіо Почеттіно, який повернувся в Англію.

Три трансляції можна буде подивитися безплатно. Їх покаже канал «MEGOGO Спорт» в ефірному Т2 і кабельних мережах. 24 листопада в ефірі буде матч «Феєнорд» — «Порту» (коментатор Роман Котляр), 25 листопада — гра Юнацької ліги УЄФА ПСЖ — «Рома» (Олександр Новак) і матч «Атлетіко» — «Вікінг» (Віталій Звєров).

Обидва вечори з 22:00 MEGOGO показуватиме мультифід — у розділі «Спорт» і на каналі «MEGOGO Футбол Третій». Так називають трансляцію, яка перемикається між паралельними матчами й показує найцікавіші моменти кожного з них. 24 листопада мультифід коментуватиме Вадим Шевякін, 25 листопада — Ілля Дудка.

Повний розклад п’ятого туру за київським часом. У дужках — українські футболісти, які грають за ці клуби.

- Реклама -

24 листопада, вівторок:

19:45 — «Галатасарай» — «Астон Вілла»

19:45 — «Буде-Глімт» — ЛАСК

22:00 — «Реал» Мадрид — ПСВ (Андрій Лунін)

22:00 — «Манчестер Сіті» — «Наполі»

22:00 — «Арсенал» — «Боруссія» Дортмунд

22:00 — «Феєнорд» — «Порту»

22:00 — «Слован» Братислава — «Бетіс» (Данило Ігнатенко, Микола Кухаревич)

22:00 — «РБ Лейпциг» — «Ланс»

22:00 — «Комо» — АЕК (Олександр Зубков)

25 листопада, середа:

19:45 — «Сабах» — «Барселона»

19:45 — «Славія» Прага — «Вільярреал» (Назар Домчак)

22:00 — «Інтер» — «Штутгарт»

22:00 — «Атлетіко» — «Вікінг»

22:00 — ПСЖ — «Рома» (Ілля Забарний)

22:00 — «Брюгге» — «Ліверпуль»

22:00 — «Лілль» — «Баварія» Мюнхен

22:00 — «Спортінг» — «Манчестер Юнайтед»

22:00 — «Шахтар» Донецьк — «Фенербахче»

Нагадаємо, 18 листопада MEGOGO оголосив, що припиняє продаж пакета MEGOPACK N+S, у який входять передплати MEGOGO «Максимальна», Netflix Standard і Setanta Sports.