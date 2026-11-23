«Київстар ТБ» оприлюднив трейлер сатиричної комедії «Тільки сіла», головну роль у якій зіграла Римма Зюбіна. Серіал знято у вертикальному форматі, зручному для перегляду зі смартфона. Прем’єра — у січні, і дивитися серіал можна буде лише на «Київстар ТБ».

У трейлері глядачі знайомляться з героїнею Зюбіної Галиною. Вона викладає музику, займається з учнями математикою і живе в Києві з песиком Кучмою та котом Віталіком. Галина хоче лише кількох хвилин спокою наодинці із собою, проте її щоразу відволікають люди чи обставини. Кожна така ситуація починається з тієї самої фрази: «Ну, тільки сіла».

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На прикладі впізнаваних побутових історій автори говорять про стосунки, особисті кордони, стереотипи й бажання жити за власними правилами. Розповідають їх короткими динамічними епізодами, дія в яких починається з перших секунд.

Про початок зйомок «Київстар ТБ» повідомив у вересні. Платформа створила серіал разом із кінокомпанією 2Brave Productions, а проєкт підтримав Український культурний фонд. Режисеркою й авторкою ідеї стала фотографка Аліна Рудя — для неї це дебют у кіно. Оператор-постановник — Богдан Гайдаш.

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Рудя давно хотіла, щоб головною героїнею стала жінка, якій за п’ятдесят. «У кіно й на телебаченні жінкам цього віку рідко дістаються головні ролі, а ті, що дістаються, часто зводяться до знайомих стереотипів», — пояснила режисерка. Ідею вертикального формату їй підказала власна робота: останні кілька років Рудя багато знімає для соцмереж, тож їй було цікаво, як у вертикальному кадрі розповісти цілу історію.

«Київстар ТБ» і раніше випускав власні серіали, але вертикальний робить уперше. У компанії кажуть, що так експериментують із форматами й шукають нові способи розповідати українські історії. Вертикальні серіали освоюють і за кордоном: у вересні колишні керівники Showtime, NBCUniversal, Warner Bros. Television та ABC запустили платформу вертикальних мікросеріалів aTwist.

Нагадаємо, 20 листопада «Київстар ТБ» відкрив доступ до всіх 16 серій «Страшної сили» — серіалу про юристку, яка змінює образ заради кар’єри.