17 листопада супутниковий оператор Iridium запустив сервіс Iridium NTN Direct, що з’єднує пристрої інтернету речей (IoT) безпосередньо із супутниками. Датчики, трекери й лічильники на сумісних чипах можуть передавати через нього дані там, де немає покриття мобільних мереж.

Ці чипи працюють за NB-IoT — стандартом вузькосмугового зв’язку для інтернету речей, який партнерство 3GPP розробило для мобільних мереж. За словами Iridium, це перший сервіс за стандартами 3GPP, що працює з космосу. Гендиректор компанії Метт Деш розраховує, що завдяки стандартам 3GPP супутниковий зв’язок стане доступним значно ширшому ринку.

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Оскільки стандарт той самий, що й у мобільних мережах, виробникам пристроїв не доведеться розробляти окрему технологію супутникового зв’язку. Супутниковий канал стає для їхніх пристроїв ще одним способом підключення поряд із мобільною мережею. Його забезпечує наявне угруповання низькоорбітальних супутників Iridium, яке працює в L-діапазоні частот.

Першим модулем зв’язку, який Iridium сертифікувала для роботи з NTN Direct, став nRF9151 компанії Nordic Semiconductor. У січні 2027 року Nordic планує випустити загальнодоступне оновлення прошивки, після якого з сервісом працюватимуть і раніше випущені модулі nRF9151 — без заміни обладнання. Крім Nordic, Iridium співпрацює з виробником чипів Altair Semiconductor, компанією Mlink Technology та IoT-підрозділами Deutsche Telekom і Vodafone.

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Серед можливих застосувань Iridium називає носимі пристрої, системи персональної безпеки й екстрених повідомлень, відстеження вантажів і майна, керування автопарками, підключені автомобілі, датчики для сільського господарства, лічильники комунальних ресурсів і промисловий моніторинг. Виробник нашийників для худоби Nofence уже додає підтримку NTN Direct у модель N3. Фаб’єн Лепутр, який відповідає в Nofence за інженерні розробки, зазначив, що супутниковий зв’язок працює від полюса до полюса й «говорить» тією самою мовою NB-IoT, що й мобільні мережі.

Iridium запевняє, що технічно може забезпечити зв’язок у будь-якій точці планети вже зараз. Проте спершу доступність сервісу в різних країнах відрізнятиметься. Чи можна надавати й використовувати сервіс у конкретній країні, залежить від місцевих законів, нормативних вимог і умов операторів.

Нагадаємо, у червні Rocket Lab домовилася купити Iridium за 8 млрд доларів.