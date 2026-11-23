Команда безпеки Chrome у Google розповіла про Mirror Dimension — закрите середовище, у якому вона тестує ШІ-агентів режиму auto browse. У ньому тисячі імітованих сайтів, створених за типовими сценаріями користувачів: від інтернет-магазинів і маркетплейсів послуг до стрічок соцмереж і кулінарних сайтів.

Auto browse — це режим Chrome, у якому ШІ-агент сам переходить на потрібні сайти, гортає сторінки й заповнює поля замість користувача. Під час навчання й оцінювання такі агенти мають постійно виконувати тисячі дій на сотнях сайтів. Інженери Chrome Аарон Селья й Чарльз Цянь пишуть, що випускати їх у справжній інтернет і неефективно, і безвідповідально: веб увесь час змінюється, а агент із необмеженим доступом може завдати шкоди. До того ж кожен прогін тесту має починатися з однакового чистого стану, щоб наслідки попереднього не переходили в наступний.

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Окрема складність — так звана обізнаність про оцінювання (eval awareness), коли модель підозрює, що її тестують, і діє інакше, ніж у звичайній роботі. Тому всі імітовані сайти не можна було просто розмістити на одному тестовому домені: адреса на кшталт fake-sandbox-sites.web.app одразу видає перевірку. Цю особливість моделей уже використали хакери: угруповання Aur0ra переконувало агента Cursor, що шкідливі операції — лише симуляція в тестовому середовищі.

У Mirror Dimension агент натомість переходить на справжню адресу, наприклад www.youtube.com. Сторінку він відкриває в Chrome без графічного інтерфейсу, запущеному в ізольованій пісочниці gVisor. Запит не виходить в інтернет: пісочниця перехоплює з’єднання й передає його локальному проксі-серверу, а той показує агентові згенерований сайт.

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Таке перехоплення — це атака «людина посередині», від якої Chrome якраз захищає користувачів, тож браузер мав би заблокувати сторінку через помилку TLS. Щоб цього не сталося, у відповідь на кожен запит проксі випускає TLS-сертифікат, тобто цифрове посвідчення справжності сайту. Його підписує кореневий центр сертифікації Google, який заздалегідь внесли до довірених у Chrome усередині пісочниці. Автори наголошують, що, не маючи прав адміністратора, зловмисник у мережі не зможе встановити такий кореневий сертифікат на комп’ютер звичайного користувача.

Агент часто розпізнає статичний чи незавершений сайт як тест, тому сторінки в Mirror Dimension інтерактивні й запам’ятовують дії відвідувача. Будує їх багатоагентна система, а людина лише задає сценарії, які треба випробувати. Агент-дослідник складає специфікацію: для інтернет-магазину в ній можуть бути фільтри каталогу, збереження вмісту кошика, промокоди й оформлення замовлення в кілька кроків. За цією специфікацією агент-розробник пише код на HTML, CSS і JavaScript. Агенти-критики потім перевіряють, чи коректно сайт працює з програмами зчитування з екрана, чи відхиляють форми неправильно введені дані, чи немає помилок у коді і як сторінки виглядають на екранах різного розміру.

Головне ж завдання середовища — стрес-тест захисту агентів. Одна з найнебезпечніших загроз для них — непряма ін’єкція промптів (indirect prompt injection): зловмисники ховають у вмісті сторінки інструкції, щоб змусити агента виконати дії, яких не просив користувач. На будь-якому кроці завдання інженери можуть вбудувати такі інструкції в текст, зображення чи службові мітки сторінки. Спершу вони задавали потрібну атаку через параметр в адресі сторінки, але моделі нерідко помічали цю незвичну деталь і розуміли, що їх перевіряють. Тепер ідентифікатор атаки передають у заголовку HTTP-запиту, сервер пісочниці сам вбудовує шкідливий вміст у сторінку, а адреса лишається чистою.

Вручну інженер із безпеки готує й випробовує кілька десятків атак на день. Автоматичний конвеєр на основі Mirror Dimension щодня створює понад 1000 варіантів атак на одного інженера і цим більш ніж у тридцятеро випереджає ручну роботу. Автори очікують, що подібні ізольовані середовища стануть основою для досліджень безпеки ШІ-агентів, а саму архітектуру можна буде поширити й на агентів для програмування.