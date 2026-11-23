20 листопада Google оголосила, що додає в чат-бот Gemini функцію створення GIF-анімацій. Шукати готову анімацію в спеціальних каталогах більше не обов’язково: досить описати потрібну сцену в чаті, пише SammyFans.

Анімації створює відеомодель Gemini Omni 1.2 Flash, яку Google випустила на початку листопада. За словами компанії, модель забезпечує плавний рух і стабільну якість зображення в усіх кадрах. Кожна анімація триває близько трьох секунд і відтворюється по колу.

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Готовий файл можна зберегти на пристрій або скопіювати й вставити в чат, повідомлення чи допис у соцмережі. Описуючи функцію в X, Google згадує різні сценарії — від зациклених ефектів на фотографіях до мемів.

Here’s How to Turn Yourself Into a GIF With Gemini

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Розгортання почалося в семи країнах: Австралії, Великій Британії, Німеччині, Канаді, Південній Кореї, США та Японії. Користувачам в інших країнах доведеться чекати, доки Google розширить цей перелік.

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Google представила функцію невдовзі після того, як OpenAI додала схожу можливість у ChatGPT. У чат-боті OpenAI такі анімації створює модель Images 2.6.

Нагадаємо, 18 листопада Google представила ШІ-модель Gemini 4 Neon для написання коду й аналізу даних.