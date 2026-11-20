Vodafone Україна і всеукраїнський кол-центр психологічної допомоги #ВАРТОЖИТИ запустили в Telegram ШІ-бота @varto_ai_bot. Йому можна написати будь-коли, зокрема пізно ввечері, вночі й на вихідних, коли не працює лінія #ВАРТОЖИТИ за номером 5522.

Бота розробили у Vodafone, а психологи #ВАРТОЖИТИ з вересня тестували його й погоджували, як він має говорити з людиною в кризовому стані. «Ми хотіли, щоб людині завжди було куди написати, навіть о третій ночі. <…> Він чесно каже, що він AI, і не замінює психолога. Його завдання — вислухати, підтримати й підказати, де шукати живу допомогу», — розповіла керівниця відділу PR Vodafone Україна Вікторія Рубан.

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Боту можна писати текстом, а також надсилати аудіо- й відеоповідомлення. Він пам’ятає, про що людина розповідала раніше, а якщо чогось не розуміє — перепитує. До розмови можна повернутися згодом і продовжити з того самого місця. Коли ж людині потрібна допомога фахівця, бот радить зателефонувати на лінію 5522 або звернутися до інших служб, що підходять саме їй: для цивільних, для військових чи для їхніх близьких. Психологи лінії 5522 відповідають у будні з 11:00 до 19:00.

Якщо в розмові з’являються ознаки кризового стану, бот одразу надсилає контакти служб допомоги, а в робочі години лінії ще й повідомляє про таку розмову чергових психологів. Номера телефону бот у людини не запитує. Історію листування він видаляє зі своєї бази через 90 днів після останнього повідомлення.

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Користуватися ботом можуть повнолітні — як цивільні, зокрема люди з онкологічними захворюваннями, так і військові, ветерани та їхні рідні. Неповнолітнім бот надсилає контакти служб допомоги дітям. Якщо ж є загроза життю, потрібно телефонувати на 112 або 103.

Кол-центр #ВАРТОЖИТИ 2021 року заснувала телеведуча, журналістка й громадська діячка Яніна Соколова. Він надає безплатну психологічну допомогу цивільним, військовим та їхнім близьким, а з грудня 2022 року для військових і їхніх родин працює окрема лінія.