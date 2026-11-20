19 листопада, наприкінці суперфіналу оновленої «Фабрики зірок», ведучий Володимир Дантес оголосив, що SWEET.TV відкриває кастинг на другий сезон шоу. Увесь випуск уже доступний на платформі — з нього глядачі дізнаються, хто переміг і як розподілилися місця між п’ятьма фіналістами.

Заявки чекають від молодих виконавців, які хочуть професійно розвиватися й вийти на велику сцену. Для цього досить заповнити онлайн-анкету, після чого команда проєкту розгляне надіслані анкети й запросить відібраних на кастинг.

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Перезапуск шоу показав, наскільки великий потенціал має українська музика, вважає Володимир Завадюк, керівник Big Entertainment Shows і SWEET.TV Originals — напряму власного контенту сервісу. Учасники першого сезону навчалися в провідних коучів і наставників, виступали в дуетах із відомими артистами й тісно працювали з ментором шоу Аланом Бадоєвим. Усі вони отримали змогу представити власні пісні, і ці композиції вже звучать на радіо, наголошують у SWEET.TV.

«Ми хочемо дати ще більше можливостей молодим виконавцям, які прагнуть розвиватися, створювати українську музику та будувати кар’єру саме в Україні», — пояснив Завадюк рішення відкрити новий набір.

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Нагадаємо, SWEET.TV почав показувати оновлену «Фабрику зірок» 4 вересня. За даними сервісу, прем’єрний випуск за перші вихідні зібрав понад 1,8 млн переглядів.