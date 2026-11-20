Генеральний директор SpaceX Ілон Маск в інтерв’ю на DealBook Summit заявив, що компанія завершила проєктування мініатюрної базової станції мобільного зв’язку для дахів будівель. Виробляти такі пристрої SpaceX планує з 2027 року, пише TechCrunch.

Нова станція має допомогти там, де слабне сигнал супутників Starlink. Мережа Starlink Direct to Cell з’єднує звичайні смартфони із супутниками напряму, але в приміщеннях зв’язок погіршується, а металевий дах повністю блокує сигнал із космосу. Тому для будівель, як пояснив Маск, потрібне наземне обладнання.

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Свою розробку Маск описав як мікробазову станцію, яку достатньо закріпити на даху так само, як антену Starlink. Одним із варіантів він назвав поєднання таких станцій із терміналами Starlink, проте деталі SpaceX ще опрацьовує. Використовувати великі вежі мобільного зв’язку компанія не планує: ще в серпні, під час звітної конференції, президентка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що натомість SpaceX розгорне малі базові станції з низьким енергоспоживанням.

Щодо строків Маск висловлювався обережно, а TechCrunch нагадує, що він не раз зривав виробничі графіки. У 2027 році SpaceX також має запустити нове угруповання супутників Direct to Cell. Воно, за словами Маска, збільшить пропускну здатність мережі в 40 разів.

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Водночас Маск не вважає, що AT&T, Verizon та інші мобільні оператори збанкрутують, хоча частину виторгу вони можуть втратити. Основний попит на передачу даних, на його думку, створюватимуть штучний інтелект і роботи.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що SpaceX планує побудувати в США власну загальнонаціональну мережу 5G на обладнанні Qualcomm. У 2025 році компанія уклала угоду з EchoStar про купівлю радіочастотного спектра на 17 млрд доларів, а цього року домовилася придбати частоти нижнього діапазону вартістю 8 млрд доларів.