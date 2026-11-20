17 листопада американська компанія Meridian Space оголосила, що встановила високошвидкісний зв’язок через свій перший супутник First Customer Link (FCL). Апарат вивела на орбіту 1 жовтня ракета Falcon 9 компанії SpaceX у межах місії Transporter-18, яка доставила в космос 130 апаратів різних замовників.

Серед них був і апарат Otter компанії Starfish Space, який зблизька оглядатиме супутники, що вийшли з ладу. Сам FCL побудовано на супутниковій платформі MP42 компанії Kongsberg NanoAvionics, а Meridian Space встановила на неї власне комунікаційне обладнання.

- Реклама -

Головне в цьому обладнанні — легка відбивна антенна решітка (reflectarray). Це плоска поверхня з безлічі дрібних елементів, які перенаправляють радіосигнал від випромінювача й збирають його в промінь. У звичайних антенах такого типу напрямок і форма променя незмінні, а в розробці Meridian Space їх можна змінювати електронно. Компанія стверджує, що це єдина така антена, яку коли-небудь виводили на орбіту.

Зв’язок вдалося встановити за графіком, після п’яти років розробки й тестування, зазначають у Meridian Space. «Супутник працює добре, а випробування на орбіті йдуть за планом», — заявив генеральний директор компанії Массіміліано Ладоваз, який раніше входив до керівництва OneWeb.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Meridian Space розробляє супутникові мережі на низькій навколоземній орбіті, якими уряди й комерційні компанії володітимуть самі, а не орендуватимуть пропускну здатність чужих угруповань. За словами розробника, його антена робить супутники легшими й менш енергомісткими. Тож самі апарати можна зробити меншими, а на одну ракету — помістити більше. Це має здешевити й спростити розгортання таких мереж.

У найближчі місяці Meridian Space продовжить випробування FCL і перевірить роботу антени, бортового обладнання та наземної інфраструктури. FCL компанія також використає для перших демонстрацій і випробувань в інтересах замовників. Його проєктна швидкість передачі даних на Землю становить до 1,1 Гбіт/с.

Власну супутникову мережу зв’язку створює й Україна. Перший її супутник, OBRIA NANO, українська компанія HIMERA вже випробовує на орбіті.