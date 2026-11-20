Платформа кіно й телебачення «Київстар ТБ» додала до каталогу одразу всі 16 серій Original-серіалу «Страшна сила». Головну роль у ньому зіграла Катерина Файн, а побачити серіал можна тільки на «Київстар ТБ».

Героїня Файн — 24-річна Інга Будрейко, яка здобула юридичну освіту й мріє про кар’єру. Утім, на співбесідах її раз у раз оцінюють за зовнішністю, а не за фаховими якостями, тож Інга отримує відмову за відмовою. Інші способи показати, на що вона здатна, теж не допомагають.

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Зрештою дівчина вирішує ризикнути й кардинально змінює образ. Після перевтілення в її житті з’являються нові знайомства й можливості, а з ними — професійні виклики та романтичні пригоди. Водночас сюжет порушує питання, чи приведе новий образ героїню до успіху й чого він їй коштуватиме.

Окрім Катерини Файн, у серіалі знялися Олександр Соколов, Богдан Рубан, Ольга Узун, Любов Тищенко, Костянтин Данилюк, Артем Пльондер та інші. Музичною темою історії Інги стала пісня «Чи не так?» української виконавиці Domiy.

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Нагадаємо, на початку вересня «Київстар ТБ» відкрив сезон осінніх прем’єр серіалом «Відважна дівчина» про оперативницю поліції.